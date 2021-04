“El presidente Uribe parece mamerto”: María Fernanda Cabal en entrevista con Miguel Polo Polo

En un 'en vivo' de Instagram, el activista de derecha Miguel Polo Polo entrevistó a la senadora María Fernanda Cabal y aprovechó para hablar del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fotos: Redes, Colprensa

Miguel Polo Polo, activista político de derecha, y María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático, han demostrado en redes sociales que tienen una cercana amistad. En marzo y de forma inesperada, ambos registraron en sus cuentas oficiales un escape vacacional a Santa Marta de fin de semana, dando de qué hablar por las pintorescas fotos coordinando trajes de baño.

Esta vez, en un ‘en vivo’ de Instagram, Polo Polo entrevistó a la polémica figura en una charla informal en la que varios usuarios de la red social pudieron elevar sus preguntas a la senadora. En un aparte de la misma, en el que un usuario le preguntó si el Centro Democrático era de derecha, Cabal respondió de forma inesperada.

“Yo creo que... el presidente Uribe, que ha tenido actitudes como si fuera de derecha, de autoridad y orden; en el fondo tiene su corazoncito liberal. Yo a veces le digo que parece mamerto”, dijo la legisladora durante la charla.

Sin embargo, no dudó en recalcar que el partido recoge personajes de todo el espectro político. “Tiene de todo el Centro Democrático. Tiene gente que viene de la izquierda, como José Obdulio [Gaviria], y hasta gente de la derecha como yo. Yo soy más derecha que el CD”, aseveró.

Además, la abierta fanática del expresidente estadounidense Donald Trump, lo defendió por haber dicho que inyectar desinfectante era la cura del covid-19. “Después veo el desinfectante, que lo deja KO en un minuto, ¿hay alguna manera de que podamos hacer algo así mediante una inyección? Porque ves que entra en los pulmones y hace un daño tremendo en los pulmones, así que sería interesante probarlo”, dijo Trump, en abril de 2020.

“Pero, ¿verdad que usted dijo que había que inyectarse cloro como Donald Trump?”, preguntó Polo Polo, a lo que la senadora respondió: “Trump no dijo eso, Polo. (...) Si vos ponés la alocución de él y las palabras traducidas, él lo que hizo fue dar un ejemplo con la luz que sirve para poder matar... Estaba hablando de la luz. Cuando cambia el tema, ve a uno de los funcionarios de él y es cuando le pegan la frase completa como si él hubiera dicho que hay que inyectarse cloro. Pero esa perversidad la conocemos usted y yo, Polo. Una semana hago tendencia y usted la otra”.



Acerca de María Jimena Duzán, resaltó sus conocimientos. “Muy sabionda, muy veterana, pero demasiado mamerta”, dijo. Por otro lado, aceptó que Luis Carlos Sarmiento controla el país: ”Pues es el dueño de Colombia. Todos somos súbditos”, expresó, entre risas.

De Humberto de la Calle, jefe negociador de Juan Manuel Santos frente a las Farc, señaló su “cinismo”. “Ese sí me cae pésimo. (...) Me parece un liberal cínico, mamerto y espantoso. No me gusta”. Sobre Iván Duque, criticó que nombró funcionarios por fuera del partido. “Yo critiqué mucho que nombraran gente que no tenía nada que ver con nosotros. Me parece que nos hizo un daño terrible al partido y a las bases electorales. Lo está haciendo bien, a pesar de ser tan joven. Esto es muy berraco. Ningún presidente del mundo se quiere enfrentar a esto”, señaló.

Terminando la franja de opiniones, la senadora mostró disgusto al ver la foto del también senador Gustavo Bolívar. “Pero Polo, ¿Por qué me querés amargar la berraca noche? Me parece impresentable. La verdad, yo no sé como escribió ese guioncito, que además le pegó, porque se volvió millonario. Con ‘Sin Tetas No Hay Paraíso’. Un librito que uno se lee en dos horas. La verdad, es que tuvo la capacidad de recoger la idiosincracia de una sociedad permeada por la mafia donde todas se ponen las tetas de 40 y 42. (...) El mafioso las diseña como si fueran unas yeguas”, indicó, quien también criticó la forma de expresarse del senador: “A mí me maman gallo y a él nadie lo jode”, dijo.

Sin embargo, frente a la pregunta de Polo Polo sobre si el senador estaba capacitado para hacer parte del legislativo, Cabal fue clara en que mucha gente dentro de la corporación no lo está. “Es que la mayoría del Congreso no está capacitado para eso, te lo puedo asegurar. Son muy pocos”, concluyó sobre Bolívar.

