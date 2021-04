“Nos quedan dos semanas muy difíciles”: advierte la alcaldesa de Bogotá, Claudia López

Durante el diálogo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con los jóvenes seleccionados de la convocatoria ‘Iniciativas Ciudadanas Juveniles´, la mandataria solicitó a estos líderes seguir aplicando las medidas de bioseguridad y apoyar con pedagogía el cumplimiento de las medidas de autocuidado.

“Haber logrado que, en una ciudad de ocho millones de habitantes, en realidad somos una región de diez porque cada día entran dos, usemos tapabocas, tengamos distanciamiento, nos encontremos en espacios ventilados, demuestra el ejercicio de cultura ciudadana que nos ha salvado, que ha evitado realmente que el sistema hospitalario colapsé”, aseguró la mandataria local.

A su vez, reiteró que esta y la próxima semana son las más críticas porque viene ascendiendo el incremento de contagio, “es muy posible que hoy cerremos con un 90 % de ocupación de UCI, estamos monitoreando y evaluando, el lunes analizaremos la situación en el comité epidemiológico nacional”.

López aprovechó para recordar a los bogotanos la importancia de regresar temprano a casa y cumplir estrictamente con el toque de queda y la cuarentena que inicia el jueves 22 de abril, razón por la que hizo un llamado a empresarios de la ciudad: “quiero pedirle el favor a los empleadores para que nos ayuden a organizar los horarios de la gente, que salgan en la tarde un poco más temprano y puedan estar a las 8 pm en sus casas, y en la cuarentena del viernes, sábado y domingo cuidarnos, evitemos cualquier tipo de reuniones”.

Reiteró a la ciudadanía la importancia del uso del tapabocas, distanciamiento social, ventilación de áreas comunes, aplicación de la estrategia D.A.R., y cumplimiento del toque de queda nocturno y la cuarentena de este fin de semana.

826.867 personas han sido inmunizadas contra el covid-19 en Bogotá

Con corte a las 5:00 p.m. del 21 de abril se han aplicado en total 826.867 vacunas contra COVID-19 en Bogotá, según reciente reporte de Secretaría de Salud.

La aplicación de estos biológicos representan un avance del 11.14 % en primeras dosis y un 3,75 % en segundas dosis, respecto al 70 % de personas (5.483.917) que se necesita vacunar para obtener la inmunidad de rebaño.

Claudia López, señaló que aún no se ha puesto la vacuna contra el covid-19 porque no quiere quitarle la vacuna a una persona que la necesite más como un profesional de la salud o una persona que tenga mayor riesgo de contagio y muerte, así lo manifestó en entrevista con Blu Radio. Pues la mandataria tiene 51 años y no padece de ninguna comorbilidad como obesidad, hipertensión diabetes o enfermedades cardiovasculares, es decir aparentemente no es un paciente en riesgo.

En la entrevista, Claudia López aseguró que lo único que la motiva a vacunarse sin turno es demostrar que la vacuna de AstraZeneca es segura, pues señaló que existen muchos casos de personas que la ha rechazado, luego de que se confirmara que en algunos casos ha nivel internacional ha provocado trombos, sin embargo, este riesgo es menor de lo que las personas creen.

“A pesar de nuestro riesgo que es alto, sin duda, no estamos priorizados en el plan de vacunación y yo no tengo problema en esperar. Lo único es que yo sí estaría tentada a decir: ‘Vacunémonos todos con AstraZeneca’, porque no puede ser que nos estén rechazando esas vacunas”, puntualizó.

