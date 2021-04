Mujer que aseguró que perdió su bebé tras haber sido atracada en Bogotá, no estaba embarazada

Imagen de referencia. La Policía de Bogotá descubrió que la mujer que había denunciado que perdió a su bebé luego de una atraco en Kennedy, nunca estuvo embarazada. Foto: Pixabay.

Recientemente, una mujer había dado a conocer a los medios que había perdido a su bebé durante un atraco en el barrio el Tintal, en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la Policía en medio de la indagación del caso, descubrió que en realidad ella jamás había estado embarazada.

“Yo me subí al alimentador, me bajé y dos sujetos me abordaron por la espalda y me dijeron que camináramos normal. Ahí fue donde me pegaron y me quitaron mis pertenencias. Uno medía más o menos 1.80, era mono y de ojos verdes; el otro era más bajito y extranjero”, contó Diana Cortés a Noticias Caracol en los últimos días sobre el supuesto robo.

La mujer de 31 años de edad, quien aseguraba tener 7 meses de embarazo, narró en ese entonces al mismo medio que tras la fuerte golpiza que recibió por parte de los asaltantes, fue llevada a un centro médico donde inició la labor de parto. Desafortunadamente, según contó, su hija había nacido muerta.

“Allá nació la niña, pero nació muerta. Lo más probable es que haya sido por los golpes”, señaló Cortés al noticiero. El caso, luego fue denunciado por la mujer y su esposo ante las cámaras de Noticias Caracol, tras no haber sido atendidos en la URI de Kennedy.

Sin embargo, luego de que la Policía de Bogotá conociera el caso y comenzará las respectivas indagaciones, se descubrió que Diana Cortés en realidad nunca estuvo embarazada, y que durante siete meses engaño a su novio y a toda su familia.

Según informó la institución al mismo medio, la mentira quedo expuesta cuando las autoridades en medio de la investigación se acercaron a la institución médica donde Cortés aseguró que había sido atendida, y donde posteriormente perdió a su bebé. Sin embargo, las autoridades indicaron al noticiero que cuando se acercaron al lugar a pedir los registros de ingreso, descubrieron que la mujer nunca había estado allí.

“Empezamos a indagar e investigar porque ella manifiesta que fue a la Clínica del Occidente, pero, al hacer las consultas respectivas, nos damos cuenta que esta persona no se presentó a ese lugar y que no hubo aborto, que era lo que ella manifestaba”, explicó el comandante operativo de la Policía, el coronel Carlos Urrea.

La Policía además detalló a Caracol Noticias que luego de no encontrar lo registros que indicaran que Cortés había ingresado al hospital, se dirigieron a su residencia a entrevistarla. En medio de las indagaciones, el noticiero conoció que la mujer había engañado con su supuesto embarazo durante siete meses a su pareja sentimental.

De acuerdo con el medio, durante ese periodo de tiempo, Cortés se tomaba fotos sacando barriga para engañar a su pareja y a sus familiares, y además, cuando el hombre le pedía tocar su vientre, y le manifestaba que no sentía que la bebé se moviera, Diana le indicaba que sí se movía solo que no lo hacía cuando él tocaba la panza.

“Ella empezó a dar información que no era coherente con respecto al tiempo, modo y lugar sobre un robo de celular y respecto a los desplazamientos que había hecho esa noche. Logramos esclarecer que no hubo robo ni aborto. Finalmente, llegó un momento en el que esta persona manifiesta que simplemente se equivocó y dio un falso testimonio”, contó a Noticias Caracol el coronel Urrea.

En el momento, Diana Cortés, ni su pareja sentimental se han pronunciado sobre los hechos.





