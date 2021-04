Llegan a Colombia cinco helicópteros donados por EE.UU. para acompañar la aspersión aérea con glifosato

Foto de referencia.

Este jueves 22 de abril llegaron a la base aérea de Tolemaida, Melgar, los cinco helicópteros de referencia Bell Huey-UH1H que donó el Gobierno de Estados Unidos a Colombia para enfrentar los cultivos ilícitos en el país. Según Noticias Caracol, las aeronaves acompañarán las actividades relacionadas con la aspersión aérea con glifosato que en las próximas semanas se activarán.

Por su parte, Noticias RCN informó que estos helicópteros, “realizaron importantes misiones en Afganistán, donde transportaron tropas y suministros a los marines que realizan tareas tácticas en el país asiático”. Así mismo, que en Colombia las aeronaves realizarán sus primeras tareas en el Guaviare, Tumaco, Catatumbo y la Serranía de la Macarena.

El pasado 12 de abril, el ministro de Defensa explicó que, “con aspersión con precisión afectaremos a los narcocriminales que financian su guerra con drogas. El objetivo: lucha contra narcotráfico y reducción de hectáreas de coca. El Decreto crea marco normativo de aspersión con precisión, un paso más cumpliendo requisitos @CConstitucional”.

Dos días después de estas declaraciones del ministro, el 14 de abril, la Autoridad Nacional de Manejos Ambientales (Anla) aprobó la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (Pecig).

La aprobación del PMA es uno de los requisitos que en 2017 ordenó la Corte Constitucional para reactivar la aspersión y se da después de que, el 12 de abril, el presidente Iván Duque expidiera un decreto con el marco normativo para controlar el riesgo para la salud y el medio ambiente del uso del glifosato

En respuesta, 39 ONG solicitaron a la Corte Constitucional, por medio de una carta, que articule una medida cautelar de suspensión al Plan de Manejo Ambiental aprobado, pues según estas, las audiencias que se llevaron a cabo por la Anla, el pasando diciembre para dar a conocer el plan a la población, no garantizaron su participación total.

Bogotá, mayo 19 de 2015.-FOTO DE REFERENCIA PARA FUMIGACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS CON GLIFOSATO (Colprensa / Archivo) Colprensa

“Solicitamos a la Corte que cese de inmediato esa posibilidad y que se permita un estudio a fondo de las situaciones que se están viviendo en relación no solamente al panorama técnico científico sino además la violación al derecho de la consulta previa” señaló César Santoyo, director del Colectivo Orlando Fals Borda.

Las zonas que se intervendrían con aspersión se ubican 104 municipios de 14 departamentos de Colombia (Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Valle del Cauca y Vichada).

Sin embargo, las organizaciones afirman que el plan y las técnicas de aplicación del glifosato no dejan claro cómo harán para que no termine afectando cultivos lícitos y comunidades.

“Que se compruebe que realmente el glifosato no afecta la salud, no afecta el medio ambiente y que el gobierno no le siga mintiendo al país, esta es una política fracasada, el Gobierno le está haciendo conejo a los Acuerdos de Paz” afirmó Alirio Uribe, representante del Colectivo José Alvear Restrepo.

De acuerdo con la Anla, la decisión está sustentada en argumentos técnicos “que fueron resultado de la evaluación del estudio ambiental, de los aportes presentados por la ciudadanía y las autoridades durante el proceso de la Audiencia Pública Ambiental”. Para la modificación, explicó la agencia, también se tuvo en cuenta a investigadores y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), entre otros.

El trámite de la modificación del PMA del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato que fue aprobado, comenzó en agosto de 2019, debido a la solicitud de la Policía Nacional de Colombia, según la Anla.

SEGUIR LEYENDO: