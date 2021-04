Kimberly Reyes revela lo más tóxico que ha hecho en una relación

La actriz barranquillera, Kimberly Reyes, respondió unas cuantas preguntas de sus seguidores en las redes sociales y un usuario la interrogó respecto de qué es lo más tóxico que ha hecho. Inmediatamente, la también presentadora contó brevemente una anécdota del pasado con una expareja, de quien no reveló su nombre.

“La toxicidad fue una vez que un ex me dijo que estaba solo en su casa y obviamente no le creí, no tenía por qué. Y me metí por una ventana que dejaban abierta para revisar si era cierto”, expresó a través de sus historias en Instagram.

Sin embargo, la actriz no comentó cómo terminó la historia.

Es de recordar que, en 2016 Kimberly Reyes contrajo matrimonio por lo civil con el empresario, Federico Severini. Aquella vez unieron sus vidas en matrimonio en Las Vegas, Estados Unidos.

Dos años después, en 2018, contrajeron nupcias por lo católico en la iglesia Santo Toribio de Cartagena. “Todo lo que soñamos, hoy es una realidad. Gracias por este nuevo comienzo amor mío, Me siento feliz y honrada de ser tu esposa”, escribió Kimberly en su momento en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, la barranquillera ha logrado hacerse un espacio en la actuación en Colombia. Algunas de sus producciones más recordadas son: ‘El Joe, la leyenda’ (Canal RCN), ‘Casa de reinas’ (Canal RCN), ‘Cuando vivas conmigo’ (Caracol Televisión), ‘Loquito por ti’ (Caracol Televisión) y, por supuesto, no podía faltar su participación en ‘Sin senos sí hay paraíso’ y ‘El final del paraíso’, producciones en las que interpretó el inolvidable personaje de ‘La diabla’, rol interpretado previamente por Majida Issa.

“Yo estaba un poco asustada porque sabía que la serie ha tenido varios cambios en este personaje y es realmente duro, a veces las personas pueden ser muy duras con sus comentarios. Pero yo dije, me blindo en el nombre de Dios y duré bastante tiempo haciendo un trabajo de voz para el personaje, me comprometí cien por ciento. No se alcanzan a imaginar hasta qué punto he llegado para alcanzar el punto que alcanzamos con el personaje”, dijo en 2019 para Lo Sé Todo sobre su trabajo con ‘La Diabla’.

Además, Reyes también ha explorado el campo de la presentación como lo hizo para el programa de entretenimiento, ‘El lavadero’, emitido por el Canal RCN, y en el que compartió set con el también actor Rodrigo Castro y Graciela Torres, periodista conocida en el mundo del entretenimiento y los chismes como ‘La Negra Candela’.

Y, en sus redes sociales, Kimberly Reyes también se define como beauty blogger, es decir, bloguera de belleza. Incluso, tiene una cuenta en Instagram (tipsbykimreyes) en la que hace tutoriales de maquillaje, cuidado de la piel y demás consejos de belleza. Hasta el momento acumula 129 seguidores en dicha cuenta.

