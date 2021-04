Ariadna Gutiérrez habla de la controversia por su vestido en los Latin American Music Awards 2021

Ariadna Gutiérrez

Durante la sexta edición de los Latin American Music Awards, celebrados el pasado 15 de abril, la ex Señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez, llegó luciendo un vestido plateado del diseñador, Usama Ishtay, que dio mucho de qué hablar principalmente por el corte en sus caderas.

Incluso, el presentador de La Red y experto en moda, Juan Carlos Giraldo, la eligió como ‘el mamarracho’ de su sección de moda en el mencionado programa de entretenimiento. “Esos orificios al lado y lado de la cadera que se ven vulgares no consiguieron el objetivo de hacerla ver sexy sino ordinaria, cosa que es difícil de lograr en semejante belleza”, expresó.

Ahora, la modelo fue entrevista por ‘Lo sé todo’, programa en el que se refirió a la controversia por su vestido, y resaltó que, pese a las críticas, a ella le gustó mucho su elección.

“Hay una controversia bastante fuerte por el vestido (…) El look me encantó a mí y le encantó a mi equipo de trabajo, así que yo confío más en eso que en cualquier otra cosa. Si el vestido es un feo total yo soy quien va a pasar la vergüenza. La verdad teníamos pensado un vestido más largo, un poquito más clásico, pero nunca había hecho algo así como más arriesgado y la verdad me gustó mucho apenas lo vi”.

También comentó que “tenía una ropa interior especial para este tipo de cortes en la ropa”, por lo que no había ningún riesgo de sufrir un percance.

Mandatory Credit: Photo by Taimy Alvarez/AP/Shutterstock (11860861bb) Camilo arrives at the Latin American Music Awards at the BB&T Center, in Sunrise, Fla 2021 Latin American Music Awards, Sunrise, United States - 15 Apr 2021

Es de recordar que, Colombia conoció a Ariadna Gutiérrez tras su participación en el Concurso Nacional de la Belleza en el que fue coronada como Señorita Colombia 2014-2015. La modelo representó al departamento de Sucre, el cual se llevaba el título por primera vez en la historia del certamen.

Posteriormente, en 2015, fue a Miss Universo donde la coronaron erróneamente por una confusión del presentador Steve Harvey. Durante cuatro minutos la colombiana llevó el título de la mujer más hermosa del universo hasta que el estadounidense aclaró lo sucedido y dijo que la verdadera Miss Universo era Miss Filipinas, Pia Wurtzbach.

Es de mencionar que, la Miss Universo anterior era la también colombiana, Paulina Vega.

Después de su paso por los certámenes de belleza, Gutiérrez ha continuado vigente en el mundo del espectáculo tanto como modelo y hasta como actriz. En 2017 hizo parte del elenco de la película ‘xXx: Return of the Xander Cage’ al lado de reconocidas estrellas de la actuación como el estadounidense Vin Diesel, principalmente conocido por su rol protagónico de ‘Dominic Toretto’ en la saga de acción ‘Rápidos y furiosos’. EL reguetonero Nicky Jam también estuvo en la película.

Y, en 2018 fue la protagonista del video musical de ‘Domingo’, tema del reguetonero paisa Reykon.

