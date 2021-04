Fenalco propone al Gobierno que el Día de la Madre se extienda durante todo el mes de mayo

Imagen de referencia. Foto: Gustavo Fring (Pexels).

Con el fin de evitar aglomeraciones por el delicado momento de salud que atraviesa el país producto de la pandemia, y teniendo en cuenta las restricciones que están implementando los alcaldes y gobernantes en todo el país, la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) planteó al Gobierno nacional, así como al comercio formal, la posibilidad de que la celebración del Día de la Madre se pueda extender durante todo el mes de mayo y que no solo se concentre el próximo 9 de mayo, día oficial de esta festividad en el calendario del 2021.

La petición formal se hizo a través de una carta enviada al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, en la cual el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, habló de la importancia de trabajar conjuntamente con el fin de que esta celebración se pueda desarrollar sin caer en conductas que comprometan la salud de los colombianos.

Además, puntualizó sobre la necesidad de que no se produzcan grandes aglomeraciones en distintos comercios el mismo día, y que así, las familias colombianas tengan la libertad de decidir en qué momento del mes rendirán un homenaje a sus madres. “De esta manera, el comercio organizado, el sector de la gastronomía y el turismo tendrán la oportunidad de ofrecer sus productos y servicios en los días en los que no haya restricciones y en consecuencia no perder nuevamente esta temporada”, aseveró Cabal.

El dirigente presentó un dato sobre el Día de la Madre, el cual responde también a la solicitud al Gobierno: históricamente el 97% de los colombianos celebran esta fecha y, en promedio, se gastan entre 100.000 y 200.000 pesos. La ropa, invitaciones a restaurantes, bonos de regalo, viajes y accesorios son algunos de los obsequios que más se buscan durante dicha época.

Finalmente, Cabal indicó que los comerciantes formales, que han cumplido todas las medidas de restricción impuestas por alcaldías y gobernaciones, son los que hoy por hoy se han visto más afectados. “Sigue siendo nuestro compromiso con el país unirnos a las disposiciones del Gobierno para mitigar los efectos de la COVID-19, sin embargo, la situación del comercio en este momento es dramática y los formales, que han cumplido con todas las medidas de bioseguridad son lo que más han sido castigados, mientras que los infractores en las calles y en la informalidad continúan tranquilamente”.

Día de la madre. Foto de referencia.

TAMBIÉN SE HA BUSCADO APLAZAR LA FECHA:

La seccional de Antioquia de la Federación, a traés de su director ejecutivo, Carlos Esteban Jaramillo, había hecho una solicitud para que esta fecha se aplazara con miras a beneficiar la economía de todos los comerciantes y población en general. Esto teniendo en cuenta las cuarentenas, pico y cédula, los toques de queda y demás medidas dispuestas por las autoridades municipales y departamentales:

“Solicitamos al Gobierno nacional permitir a los empresarios que puedan llevar a feliz término y con estrategia la temporada comercial el Día de las Madres que para este año corresponde al 9 de mayo. Nuestra iniciativa es unir esfuerzos para que dicha celebración pueda ser el 30 de mayo”, fueron las palabras de la seccional.

Y la entidad añadió: “Asimismo, entendiendo la situación del país, es también un llamado a evitar reuniones masivas mientras pasamos el tercer pico y a mantener el autocuidado para mitigar el aumento de casos de COVID-19 en mayo”.

Según cifras reveladas en enero por la Cámara de Comercio de Bogotá, tan solo en la capital del país tuvieron que cerrar cerca de 53.291 empresas en 2020 producto de los problemas económicos ocasionados por la pandemia.

