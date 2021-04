Con Duván Zapata y Luis Muriel en cancha, Atalanta se llevó un punto tras su visita a Roma y ahora es tercero en la Serie A

En la tarde del jueves 22 de abril, el Atalanta de Bérgamo igualó 1-1 contra la Roma visitando al club capitalino en el Estadio Olímpico. Pese al empate obtenido en Roma, el partido válido por la fecha 32 de la Serie A italiana dejó al club de los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata dentro de los tres mejores del calcio en su temporada 2020/21.

El delantero vallecaucano Duván Zapata fue inicialista y mostró una faceta solidaria en el ataque de Atalanta. el colombiano salió del área para activar la recuperación de su club que comenzó ganando el cotejo a los 26 minutos de juego con gol de Ruslan Malinovskyi y en donde ‘El Toro’ fue fundamental para abrir la cancha y permitirle a Robin Gosens asistir el 1-0 del partido.

Zapata perdió la única ocasión clara que tuvo en el primer tiempo. Su remate de cara al arco se quedó en las manos del portero Pau López, el mejor el compromiso.

El otro colombiano en Atalanta, Luis Fernando Muriel, entró desde el banco de suplentes al minuto 59 para reemplazar al esloveno Josip Iličić y darle un aire fresco al ataque ‘nerazzurro’.

De igual forma, Zapata continuó abriendo espacios mediante su compromiso colectivo, y sobre el minuto 64 le envió un pase lateral al espacio a Luis Fernando Muriel que erró en una opción para no creer y que el atlanticense no suele fallar. El exdelantero de Fiorentina definió muy mal y no pudo estirar la ventaja ante la Roma.

A los 69 minutos, Atalanta padeció la expulsión de uno de sus jugadores clave, Robin Gosens, quien recibió doble tarjeta amarilla y con la última imprudencia cometida fue retirado del terreno de juego por el juez Gianpaolo Calvarese.

Duván salió a los 73 minutos y su técnico Gian Piero Gasperini decidió darle descanso para que Rafael Tolói controlara la ofensiva romana en un cambio de sacrificio por la roja a su compañero.

El empate para los locales llegó por intermedio de un remate de media distancia del volante Bryan Cristante que no pudo contener el arquero Pierluigi Gollini y a los 75 minutos Roma soñaba con la remontada en su casa en la lucha por los tres puntos al poner las cosas 1-1.

Así las cosas, Atalanta tuvo que conformarse con replegarse sobre el final del encuentro para defender el punto que sumarían como visitantes con 10 hombres sobre el final.

Finalmente, Atalanta quedó tercero con 65 puntos, igual que Juventus. Tanto el club de Zapata y Muriel como el de Juan Guillermo Cuadrado quedaron a once puntos del líder Inter, que solo ha perdido dos partidos en la temporada.

Entre tanto, el domingo 25 de abril Atalanta visitará a Sassuolo en uno de los seis partidos pendientes que tiene por disputar, es decir, que el máximo de puntos a los que podría aspirar el cuadro de Bérgamo es a 83, suponiendo que ganara cada uno de sus juegos pendientes.

Cabe recordar que, con igual número de partidos disputados, el Inter es líder en solitario con 76 puntos y debajo suyo lo escolta el AC Milan con 66 puntos acumulados.

