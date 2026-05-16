Miguel Uribe Londoño lamentó crimen de dos hombres de la campaña de Abelardo de la Espriella en Meta: “La vida en Colombia no vale nada”

Miguel Uribe Londoño rechazó el crimen de los hombre de la campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El asesinato de Rogers Devia, alcalde de Cubarral y coordinador de campaña de Abelardo De la Espriella en Meta, generó consternación y amplias reacciones en el ámbito político nacional.

Tras confirmarse la muerte del funcionario y la de Eder Fabián Cardona López, el senador Miguel Uribe Turbay expresó su repudio en redes sociales: “Me duelen mucho los asesinatos de Rogers Mauricio Devia Escobar y de Eder Fabián Cardona López”.

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La respuesta de Uribe Turbay vincula estos homicidios con la impunidad: “Dos vidas más acabadas por criminales que actúan con total libertad”. Dirigiendo un mensaje a las familias de las víctimas, añadió: “Me identifico con sus familias destruidas por la violencia a quienes les expreso mi total solidaridad con todo mi afecto y aprecio”.

Al aludir a las causas estructurales, el senador sintetizó su preocupación por la situación de seguridad: “La vida en Colombia no vale nada mientras no haya autoridad y orden”.

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Miguel Uribe Londoño se refirió al crimen de los dos hombres de la campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta - crédito @migueluribel/X

Gobernadora del Meta rechazó el doble homicidio

El asesinato de Devia Escobar, coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta y exalcalde de Cubarral, provocó una respuesta inmediata de las autoridades y la clase política en la región. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, expresó su pesar por lo sucedido y anunció el despliegue de operativos adicionales para capturar a los responsables del crimen.

La mandataria confirmó la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad, que reúne a la Fuerza Pública y autoridades judiciales, con el objetivo de analizar el ataque y reforzar las acciones preventivas. Además, comunicó la implementación de un “plan candado” y el fortalecimiento de las operaciones militares y policiales en el área. Cortés Zambrano ofreció una recompensa de $50 millones a quienes brinden información que permita identificar y capturar a los autores materiales.

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El asesinato ha generado conmoción en las filas políticas del Meta. El dirigente Marco Acosta Rico fue categórico al rechazar el hecho: “Los violentos y grupos armados quieren sembrar miedo y robarle la esperanza al pueblo colombiano de salir de esta horrible noche”, sostuvo. Pese a ello, enfatizó que no lograrán intimidar a quienes participan en el proceso político.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, anunció una recompensa de $50 millones para capturar a los responsables del crimen - crédito Rafaela Cortés/X

En una breve declaración, Acosta Rico también manifestó su solidaridad y oraciones para la familia y seres queridos de la víctima, al tiempo que exigió resultados rápidos a las autoridades. El crimen de Devia Escobar ocurre en un contexto de crecientes amenazas contra miembros de la campaña de Abelardo de la Espriella, especialmente en el Meta, donde se habían denunciado intimidaciones y presuntos planes de atentado.

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La noticia del asesinato llevó a la campaña a fortalecer las medidas de seguridad para el precandidato presidencial y su equipo. Entre los cambios implementados se cuentan el uso de vehículos blindados y el aumento del esquema de protección durante eventos públicos y desplazamientos.

El hecho ha reabierto la discusión sobre las garantías de seguridad para los líderes políticos en Colombia, justo cuando se aproxima el proceso electoral de 2026. Devia Escobar, conocido por su trayectoria política y su paso por la Alcaldía de Cubarral, se convierte en símbolo de la vulnerabilidad de quienes participan activamente en la vida democrática del país.

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El crimen de Devia Escobar ocurre en un contexto de crecientes amenazas contra miembros de la campaña de Abelardo de la Espriella, especialmente en el Meta, donde se habían denunciado intimidaciones y presuntos planes de atentado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ataque contra Devia Escobar se suma a una serie de episodios violentos que han afectado en los últimos meses a integrantes de campañas y movimientos políticos, especialmente en zonas donde la presencia de grupos armados ilegales ha dificultado el ejercicio democrático.

En este escenario, las autoridades han reiterado su compromiso para garantizar el desarrollo de la actividad política y la protección de los líderes sociales y candidatos. La gobernadora Cortés Zambrano subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para esclarecer el caso: “Ofrecemos 50 millones de pesos a quien suministre información que conduzca a la captura de los responsables”, reiteró.

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