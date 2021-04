Karol G estuvo en el programa de James Corden e interpretó por primera vez ‘Beautiful Boy’

Karol G en The Late Late Show with James. Foto: Captura de pantalla.

La reguetonera paisa, Karol G, continúa sacándola del estadio. Esta vez sostuvo una entrevista virtual con el presentador inglés, James Corden, para su programa The Late Late Show with James Corden e interpretó por primera vez el tema ‘Beautiful Boy’, parte de su nuevo álbum ‘KG0516’y lo hizo junto al rapero estadounidense, Ludacris - quien también conforma el elenco de la exitosa saga de acción ‘Rápidos y furiosos’ – y la cantante Emilee.

Además, la intérprete de ‘Ay Dios mío’ también habló sobre cómo se sintió al ganar tres premios en los Latin American Music Awards 2021, que fueron ‘Sencillo del año’ por ‘Tusa’, tema que hizo en colaboración con Nicky Minaj, y por el que también ganó como ‘Colaboración del año’ y ‘Canción urbana favorita’.

“Por Dios, esa noche fue increíble. Fui allí porque iba a actuar por primera vez después del lanzamiento de mi álbum, pero llegué a casa con tres premios. Estaba súper feliz”, le expresó al presentador.

De este modo, Karol G continúa presentando su nueva música en reconocidos programas de habla inglesa. Es de recordar que, semanas atrás le mostró al mundo su canción ‘El barco’ en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Por otro lado, la cantante colombiana ha dado mucho de qué hablar en los últimos días no solo por su éxito musical y su nuevo álbum, sino también por su ruptura con el reguetonero puertorriqueño Anuel AA, con quien sostenía una relación sentimental desde 2018, además de haber colaborado en varias canciones como ‘Culpables’, ‘Secreto’, ‘Follow’, entre otras.

“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas (…) las cosas increíbles que nos pasaron a ambos como personas y como artistas fueron una bendición y el resultado de un amor bonito que nos llegó a cada uno en el momento que más lo necesitábamos”, expresó la paisa a través de sus historias en Instagram el pasado martes 20 de abril.

A su vez, agradeció a Anuel AA por lo vivido. “Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita”.

Aunque por el momento Karol G atraviesa por un difícil momento sentimental, la paisa tiene muchas cosas laborales en las cuales concentrarse como lo es el lanzamiento de ‘KG0516’, su tercer álbum de estudio después de ‘Unstoppable’, que salió al mercado en 2017, y ‘Ocean’ lanzado en 2019.

No sobra decir que, al igual que muchos otros reconocidos cantantes como Greeicy Rendón y Camilo, la paisa también estuvo en el reality musical ‘Factor XS’ en su versión del 2006. “Llegué hasta los once, casi hasta los seis de las galas y salí. No llegue a las galas, pero fue mi primera aparición en televisión y me gustó, hice muchos amigos y contactos. Después de ese programa tuve como un primer contrato discográfico”, dijo en 2020 en el programa ‘Yo, José Gabriel’.

En 2018 ganó con Latin Grammy como ‘Mejor nuevo artista’.

