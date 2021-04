Sin cartón, pero con plata: ‘La Liendra’ respondió a las críticas por no terminar el bachillerato

“Mi nombre completo es Carlos Mauricio Osorio Gómez, cumplo años el mismo día que el hijo de Cristiano Ronaldo, o sea el 17 de junio, tengo 20 años, no terminé el bachillerato, no me gusta usar jeans, calzo 38 y no quiero operarme nada de mi cara porque me amo tal como soy”. Así comenzó una nueva historia de Instagram Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, el reconocido influencer colombiano, quien en las últimas horas ha desatado una nueva polémica por no finalizar sus estudios.

Las críticas hacia ‘La Liendra’ no paran. Después de confesar que, por ahora, el estudio no es su prioridad, hay quienes lo han señalado de “burro, bruto e ignorante”. Sin embargo, el propio influenciador salió en su defensa al señalar que sí tiene deseos de retomar el estudio, pero cuando llegue a los 25 años.

En una nueva sesión de preguntas y respuestas a través de Instagram, ‘La Liendra’, con más de cinco millones de seguidores y constantes publicaciones de sus lujos, como carros o casas que compra para él y para su familia, algunos usuarios se fueron en su contra luego de subir una historia contando más sobre sus datos personales.

Por esta razón, minutos después, el influenciador subió otra historia en la que hablaba sobre muchos comentarios que le llegaron sobre su confesión académica y, sin tapujo alguno, opinó sobre los señalamientos.

“Me da mucha risa cómo hay gente que dice: ‘¿No le da pena que no terminó el bachillerato, bruto, no le da pena andar por ahí sin ni siquiera un cartón?’. Entonces yo les devuelvo la pregunta, ¿No le da pena a usted que lo terminó y vea dónde está? Eh, ave maría, pena le debería dar a usted que lo haya superado alguien que no lo terminó”, aseguró ‘La Liendra’

Posteriormente, otro seguidor le preguntó si tenía planeado, en algún momento de su vida y su carrera como influenciador, retomar los estudios. Ante esta inquietud, ‘La Liendra’ aclaró que sí quiere estudiar, pero en un par de años.

“Sí, señores, yo sí quiero estudiar algo, pero a mis 25 años. Yo desde ahorita, de mis 20 a mis 25, solo voy a producir plata, solo me voy a poner a hacer mucha plata y a los 25 sí paro y digo: bueno, ¿qué quiero estudiar ahora sí?”, puntualizó.

El influenciador respondió a las críticas de algunos usuarios que lo atacaron por no finalizar sus estudios

Después de sus confesiones, aún hay quienes cuestionan el actuar y las decisiones del emprendedor, mientras que otros apoyan sus planes y hasta admiran su forma de pensar.

Recientemente, el influenciador también causó revuelo con algunas revelaciones de su actual pareja Dani Duke, que, a la fecha, siguen causando inquietud si se trataron de indirectas a su exnovia.

“Lo que más me encanta de Daniela es que es una mujer que, aparte de mí, tiene cosas que hacer, tiene su vida hecha. Uno no tiene que estar diciéndole ‘haga algo, levántese temprano’. Lo que más me gusta es que es una mujer que ya está criada, que no requiere de estar encima esperando que haga algo por su vida”, afirmó ‘La Liendra’.

También explicó por qué, a pesar de compartir y vivir tantas experiencias junto a Daniela Duque, aún no se ha ido a vivir con ella.

“No me he ido a vivir con ella porque quiero vivir el noviazgo bien bacano. Hoy en día la gente mantiene con tanto afán, se conoce con alguien y a la semana se dicen ‘te amo’, ya se quieren ir a vivir juntos, tener hijos... no, yo quiero estar con la mona suave; vivir un noviazgo a la antigua, calmados”, detalló.

SEGUIR LEYENDO: