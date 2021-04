Con un detector de mentiras, ‘La Liendra’ confesó si ha sido infiel

A través de sus historias de Instagram, el youtuber ‘La Liendra’ respondió algunas preguntas sometiéndose a un detector de mentiras. En la dinámica hizo varias confesiones sobre las parejas sentimentales que ha tenido. Este juego suele ser muy utilizado por los creadores de contenido, pues dicho aparato pasa una pequeña corriente en la mano cuando supuestamente la persona miente.

Una de las preguntas que le hicieron a ‘la Liendra’ fue si le había sido infiel alguna vez a Dani Duke, su actual pareja, por lo que dijo “no”, respuesta que fue avalada por el detector.

A pesar de que el joven se encuentra en otra faceta de su vida, disfrutando de distintos momentos con su actual enamorada, los seguidores de las plataformas digitales insisten en preguntarle por su ex y lo que puede pasar en el futuro.

“No, no, y no. Gracias a Dios todo superado y ojo que es en serio que no”, dijo el influencer.

Asimismo, los internautas no dejaron pasar el momento para preguntarle si le había puesto los cachos o no a Luisa, a lo que dijo “no y no. Respeten, la fidelidad nació conmigo”, dijo el caleño advirtiendo inmediatamente al detector " usted no me va a hacer quedar como cu...”. Frente a esta pregunta, al parecer, no recibió ninguna descarga eléctrica, lo que corroboraría que no mintió.

Al parecer, Castro fue el centro de atención de la dinámica, pues el youtuber respondió otra duda de uno de sus seguidores, quien le preguntó si volvería con la también influenciadora.

“Voy a responder esta, porque es la que más me están haciendo, y es para no hablar más del tema. Es más, me voy a poner el coso de la electricidad acá. ¿Volverías con tu ex? No”, dijo ‘La Liendra’ antes de recibir la supuesta descarga en el abdomen.

Ante las respuestas de ‘La Liendra’, muchos de sus seguidores señalaron que él aún no ha superado a su exnovia, a pesar de estar en una relación con Duke.

“Si sigue hablando de ella es porque no la ha superado”, “no ha podido pasar la página” y “ese detector no sirve”, fueron algunos comentarios de los usuarios de Instagram.

Un seguidor llamó agrandado a ‘La Liendra’ y él le respondió por qué da esa impresión

El creador de contenido realizó una dinámica de preguntas en Instagram durante este primer fin de semana de abril y entre ellas uno de sus seguidores le dijo “agrandado”, es decir arrogante.

Aunque el espacio virtual que abrió ‘La Liendra’ para interactuar con sus fanáticos tenía el objetivo de “saber de ellos y aconsejarlos”, el que terminó recibiendo comentarios fue él.

“¿Por qué eres tan agrandado y antes eras más humilde? Ayuda a la gente si eres ‘influencer’, no la gran cosa”

Ante el comentario, ‘La Liendra’ le respondió públicamente, a través de un video que subió a sus historias de Instagram, a quién le escribió el mensaje.

“No es que yo sea agrandado, es que antes yo era pobre y ahorita, como ya vivo mejor, la gente le dice agrandado a eso. Porque hay gente que no le gusta verte bien si no siempre en la mala. Y ya. Mua, picos (besos)”

