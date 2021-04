“Me estaba ahogando con mi propia sangre”, mujer que fue golpeada hasta quedar inconsciente en Bogotá

En un aparente hecho de intolerancia, una mujer fue brutalmente golpeada por un hombre en el barrio Comuneros, de la localidad de Suba, al norte de Bogotá. La víctima aseguró que todo comenzó porque estaba hablando con el agresor e instantes después llegaron dos féminas y se desató una fuerte pelea.

Los hechos fueron conocidos por Noticias Caracol, quienes hablaron con la mujer que recibió las agresiones y cuya identidad se mantuvo confidencial. La víctima aseguró que “de un momento a otro llegó esa muchacha (la que inició con los golpes) con dos muchachos más. Ella me empezó a agredir verbalmente, resultamos en una pelea entre nosotras dos y ya se metieron todos”, dijo la mujer afectada.

La víctima, que según el informativo es madre de dos pequeños hijos, agregó que después de que las mujeres arremetieron físicamente contra ella, el individuo con el que la mujer hablaba instantes previos al ataque, también se abalanzó sobre ella y le dio una brutal golpiza.

Así quedó evidenciado en un video de cámaras de seguridad que reveló el informativo, y en el que se evidencia que el agresor le dio patadas, puños y hasta arrastró a la mujer por el suelo de las calles bogotanas.

Además, en la grabación se observa que el atacante solo paró la paliza a la víctima, hasta que vio que esta perdió el conocimiento y quedó completamente inconsciente. En su diálogo con el noticiero, la mujer dio estremecedores detalles sobre el difícil momento que vivió en la madrugada de este martes.

“Me trajeron unas amigas, me estaba ahogando con mi propia sangre. Mi esposo me llevó al médico, ya luego puse la denuncia y me dieron 10 días de incapacidad”, expresó la víctima.