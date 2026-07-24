‘Yo me llamo 2026′, siga EN VIVO el tercer capítulo hoy 23 de julio: uno de los jurados necesitará respiración boca a boca

Los jurados se quedaron con la boca abierta ante tanto talento - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

En la noche del 23 de julio de 2026 se emitió el tercer capítulo de Yo me llamo, uno de los concursos más populares de la televisión colombiana, que cuentan con fieles televidentes que siguen sintonizando el programa en Caracol Televisión cada noche para descubrir el talento de los participantes, así como las ocurrencias de Aurelio Cheveroni y los comentarios de Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán, que se sumó en esta nueva temporada como el reemplazo de Rey Ruiz.

Los jurados centran toda su atención en los concursantes que intentan conquistarlos en tarima para tener la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda y cumplir sus sueños.