‘Yo me llamo 2026′, siga EN VIVO el tercer capítulo hoy 23 de julio: uno de los jurados necesitará respiración boca a boca

En la noche del 23 de julio de 2026 se emitió el tercer capítulo de Yo me llamo, uno de los concursos más populares de la televisión colombiana, que cuentan con fieles televidentes que siguen sintonizando el programa en Caracol Televisión cada noche para descubrir el talento de los participantes, así como las ocurrencias de Aurelio Cheveroni y los comentarios de Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán, que se sumó en esta nueva temporada como el reemplazo de Rey Ruiz.
Los jurados centran toda su atención en los concursantes que intentan conquistarlos en tarima para tener la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda y cumplir sus sueños.
Pese a que no avanzó a la siguiente ronda, Natti le pidió a Elder Dayán que le cantara Somos amantes y él lo hizo, llevándose los aplausos del público.
Natti Natasha no logró su objetivo de pasar a la siguiente ronda, pues no tenía ningún parecido con la original.
Óscar Agudelo logró erizar a Amparo Grisales y además hizo aullar al lobo Aurelio con su talento.
Óscar Agudelo salió con una presencia escénica y un talento que emocionó a los jurados, pues todos coincidieron en que debía pasar a la siguiente ronda.
Karol G no pasó a la siguiente ronda por su voz tan diferente a la de la artista original, aunque se llevó comentarios de apoyo por su actitud. En el momento en el que Amparo Grisales le cuestionó por qué lo hacía, respondió: “Porque me encanta el arte y que la gente disfrute de la música de la Bichota”.
Beéle salió al escenario con un outfit que dejó muchas expectativas y al empezar a cantar terminó de convencer a los jurados, pues tenía todo el flow del artista original, por lo que se llevó todo el apoyo.
La primera erizada de la noche estuvo a cargo de Myriam Hernández, que le dedicó la victoria a su madre que está en el cielo y Amparo Grisales no dudó en ir a consolarla al recordar a su mamá, por lo que lloraron juntas.
Myriam Hernández logró conquistar a los jurados con su voz y actitud en el escenario, debido a que todos los movimientos que realizó eran muy parecidos a los de la artista original.
Andrés Cepeda fue el primer participante en salir al escenario con la ilusión de convencer a los jurados, aunque ninguno de ellos le dio su voto de confianza, ni siquiera Aurelio que es reconocido por apoyar a los participantes que no se llaman.