Atlético Nacional volverá a El Campín por la Copa Colombia: esto cuesta la boleta para enfrentar a Tigres

El partido Tigres vs. Atlético Nacional, por Copa Colombia, será en el estadio El Campín - crédito Tigres FC

Atlético Nacional es uno de los candidatos a quedarse con la Copa Colombia 2026, pues es el actual tricampeón del certamen y máximo ganador. Además, se enfrenta a Tigres, un conjunto de la segunda división y uno de los que maneja poco presupuesto.

Ya salió a la venta la boletería para el compromiso de vuelta de los verdes, que juegan la fase 1B, en el estadio El Campín, donde el equipo tiene historia y afición en la ciudad, por lo que espera un lleno total para asegurar la clasificación a los octavos de final.

Nacional no debutará en la Liga BetPlay el 25 de julio, porque se aplazó el compromiso frente a Boyacá Chicó en Tunja por las elecciones atípicas en Tunja para elegir alcalde, lo que dificultaba la logística de la Policía en la ciudad durante ese fin de semana.

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Boletería para Tigres vs. Atlético Nacional

La boletería para el encuentro de Tigres vs. Atlético Nacional ya está disponible para el partido de vuelta de la Fase 1B de la Copa BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde se espera una buena cantidad de público por parte de los verdes.

Las entradas cuestan entre 50.000 y 110.000 pesos, sin incluir el servicio del operador, y se venden a través de Tuboleta. Norte y Sur valen 50.000 pesos; Oriental, 75.000; Occidental General, 95.000; y Occidental Platea Baja, Platea Alta y Preferencial, 110.000. La edad mínima de ingreso será de cinco años en las tribunas Oriental y Occidental. En Norte y Sur, el acceso estará permitido desde los 14 años.

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Precio de boletería para el duelo Tigres-Atlético Nacional en Copa BetPlay-crédito @Tuboletaoficial/X

Queda por saber cuál será el protocolo de logística de la Policía Nacional para la llegada de los aficionados, pues en ocasiones pasadas se vio cómo el cuadro antioqueño llenó el escenario con los aficionados radicados en la ciudad, así que pueden aparecer cerca de 25.000 espectadores.

De otro lado, Atlético Nacional afrontará el segundo partido con ventaja tras imponerse 2-0 en la ida, que se jugó en el estadio Cincuentenario de Medellín. Juan Manuel Zapata y Yeicar Perlaza marcaron los goles del primer cruce. Ese resultado le permite avanzar con una victoria, un empate o incluso una derrota por un tanto.

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Atlético Nacional viene de superar a Tigres por 2-0 en la Copa Colombia, en el inicio del segundo semestre para ambos clubes - crédito Dimayor / VizzorImage

“La mejor nómina del país”

Lucas González debutó con Atlético Nacional con una victoria por 2-0 ante Tigres en la ida de la Fase 1B de la Copa BetPlay, un estreno que le permitió fijar desde el primer partido su idea de juego: buscar triunfos en cualquier escenario y construir un equipo que aspire a ser el de menos goles encajados del torneo.

El bogotano explicó que el desarrollo del partido obligó a su equipo a atacar con paciencia por la escasez de espacios. Dijo que Tigres entregó el campo y se replegó cerca de su área, una configuración que exigía “hacer más pases para entrar al área”.

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Lucas González llegó a Nacional con la obligación de salir campeón o fracasar en el semestre - crédito Atlético Nacional

Para el técnico, el análisis no debe limitarse al marcador. “Vamos a evaluar no solo el resultado sino el desarrollo del rendimiento”, afirmó, antes de señalar que la disminución del ritmo en el tramo final le pareció lógica por el desgaste físico de sus futbolistas.

El nuevo entrenador de Nacional remarcó que uno de los principales desafíos será encontrar mecanismos para dañar a rivales que se encierran cerca de su arco. “Lo que intentaremos es ser, antes que nada, el equipo con menos goles encajados del torneo”, sostuvo.

González también hizo una valoración amplia de los futbolistas que tiene a disposición. Aseguró que, tras hablar con su cuerpo técnico y con el presidente del club, considera que cuenta con “la mejor nómina del país”.

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El entrenador relacionó esa apreciación con el recorrido reciente del equipo. Señaló que el plantel alcanzó la final del torneo pasado por la calidad de sus jugadores y sostuvo que esa base explica el potencial con el que comienza su ciclo.