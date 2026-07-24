Representante del Pacto Histórico se despachó contra De la Espriella tras aumento de aranceles por EE. UU.: “Para esto sirve ser ‘amigo’ de Trump”

La representante María del Mar Pizarro no dejó pasar la oportunidad para lanzarle fuertes pullas al presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @mariadelmarpizarro - @delaespriella_style/Instagram

María del Mar Pizarro, representante del Pacto Histórico, que pasará a ser partido de oposición, criticó al presidente electo Abelardo de la Espriella tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de endurecer los aranceles para productos colombianos: que tendrán que acogerse al nuevo paquete de aranceles para importaciones provenientes de más de 50 países, como parte de la política impulsada por Donald Trump.

La medida, divulgada en la tarde del jueves 23 de julio, estableció un gravamen del 12,5% para los productos colombianos que ingresen al mercado estadounidense y entrará en vigor a las 12:01 a. m. del 24 de julio, según informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Ustr). Como era de esperarse, este anuncio causó fuertes reacciones, como la de Pizarro, que se despachó contra el gobernante.

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Con este comentario en su perfil de X, la representante María del Mar Pizarro arreció contra el presidente electo Abelardo de la Espriella, por reciente decisión arancelaria de EEL UU. - crédito @delmarpizarro/X

“Para esto sirve ser ‘amigo’ de Trump: para nada. A pesar de que Abelardo gana con la bendición de EE. UU., a Colombia le clavan aranceles sin piedad”, expresó la congresista en su mensaje, con el que arreció contra la administración entrante, a la que le recordó su amistad con el gobernante norteamericano, que incluso reveló de forma pública su apoyo a su candidatura, antes de que se efectuara la segunda vuelta.

Así fue el anuncio en el que Colombia tendrá que pagar un 12,5% de aranceles por sus productos en EE. UU.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, explicó que la decisión de incrementar los aranceles se fundamenta en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. En efecto, el nuevo esquema sustituye el gravamen temporal del 10% aplicado desde febrero y responde a una investigación sobre 54 economías, incluida Colombia, relacionadas con la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

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El TLC entre Colombia y Estados Unidos ya completa cerca de 14 años de haber entrado en vigencia, pues empezó a operar en mayo de 2012 - crédito AmCham Colombia

En ese orden de ideas, la oficina estadounidense aclaró que la decisión no implica que el país sea acusado de producir bienes con trabajo forzoso, sino que carece de controles suficientemente estrictos, lo que, según la administración Trump, genera condiciones de competencia desleal para empresas en su territorio. En consecuencia, a partir de la medianoche se empezará a ver reflejado ese nuevo ítem en las exportaciones.

De acuerdo con Analdex, la afectación más grande será para los productos que, debido al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, ingresaban al mercado estadounidense con arancel cero. Esos bienes pasarán directamente a tributar el nuevo gravamen del 12,5%; lo que representa, en términos claros, un incremento para las exportaciones colombianas de 2,5 puntos porcentuales respecto a la tarifa anterior.

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La imposición de aranceles ha sido una de las decisiones más polémicas de la administración de Donald Trump en materia económica, pues incluso ha afectado a importantes socios comerciales - crédito Mark Schiefelbein/AP

Las implicaciones a corto plazo del arancel del 12,5% para los productos colombianos en EE. UU.

El nuevo arancel dejará de ser una medida temporal y se convierte en un instrumento de aplicación indefinida, pues la legislación estadounidense dispone que estos gravámenes solo pueden ser eliminados tras una revisión obligatoria cada cuatro años. Si sectores estadounidenses beneficiados así lo solicitan, la Ustr puede prorrogar su vigencia, como ocurrió con los aranceles impuestos a China desde 2018.

Con ello, el análisis breve de Pizarro se enfocó en la falta de resultados concretos de la estrategia de acercamiento de ciertos sectores políticos colombianos con la administración de Donald Trump. Y que, en consecuencia, no hubo contrapartidas favorables para Colombia, por lo que apuntó hacia De la Espriella: que sigue siendo ciudadano estadounidense, pese a que está próximo a asumir el poder ejecutivo.

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Además de Colombia, países como China, la Unión Europea, Canadá, México, Brasil, Japón e India se verán afectados con esta decisión, en tarifas que van entre el 10% y el 12,5%, establecidas bajo la Sección 301. Además, se impusieron sanciones específicas del 50% a Canadá y del 25% a Brasil, dos de las economías más golpeadas con los anuncios hechos desde Washington por la administración Trump.