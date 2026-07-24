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Temor por parón de la Liga BetPlay: los ocho clubes grandes que exigen cambio en los derechos de televisión respondieron

El representante de los equipos habló sobre esa posibilidad de detener el campeonato, debido al inconformismo con la Dimayor por la distribución de las ganancias

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Los ocho grandes sacudieron al fútbol colombiano y apareció el temor a un parón en la Liga BetPlay 2026 - crédito Colprensa

El fútbol colombiano entró en un estado complicado por la decisión de los ocho equipos más ganadores de pedir un cambio en la distribución de las ganancias por los derechos de televisión, pues la consideran injusta para ellos y el armado de sus plantillas.

El representante de los clubes habló acerca de la posibilidad de parar la Liga BetPlay en 2026, pues es uno de los temores entre los aficionados por la tensión con la Dimayor, la cual respondió con una citación a asamblea extraordinaria para discutir la propuesta y la posición de esas instituciones.

De hecho, ese grupo de equipos llegaría a ese encuentro con los demás socios con una propuesta, la cual tiene como objetivo mantener parte de la distribución actual, pero repartiendo más dinero dependiendo del desempeño de las escuadras a lo largo de la temporada, en los distintos campeonatos profesionales.

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¿Se detendrá la Liga BetPlay?

La posición de los ocho clubes grandes de Colombia sacudió a todo el país porque es la primera vez en muchos años que se oponen de esta manera a una de las normas de la Dimayor, la cual ha estado en medio de señalamientos y críticas por sus decisiones sobre los campeonatos.

Joe Bonilla, abogado que representa al llamado “G8″, habló para la prensa sobre las medidas de este grupo, el cual tiene en jaque el futuro del deporte profesional porque son las instituciones con la mayor cantidad de aficionados a nivel nacional y manejan mucho dinero.

Él es Joe Bonilla, el abogado de Abogados Muñoz Tamayo y Asociados, que representa al G8 en la repartición de los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano - crédito Abogados Muñoz Tamayo y Asociados
Él es Joe Bonilla, el abogado de Abogados Muñoz Tamayo y Asociados, que representa al G8 en la repartición de los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano - crédito Abogados Muñoz Tamayo y Asociados

Uno de los puntos que mencionó el vocero es que el campeonato colombiano, que arrancará el viernes 24 de julio, no contará con ningún problema a lo largo del segundo semestre de 2026, pues no es el objetivo de esos equipos que se detenga ni sufra cambios.

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“Esta discusión de manera alguna afecta el campeonato. El campeonato sigue funcionando. El campeonato que tenemos hoy vigente empieza este fin de semana. Esta discusión no va a tocar de manera alguna el campeonato”, fueron las palabras del abogado.

El representante de los clubes, Joe Bonilla, confirmó que el torneo no tendrá parón ni habrá huelga de las instituciones para modificar la distribución de las ganancias - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Sin embargo, Bonilla sí dejó claro que, en caso de que la Dimayor no acepte la propuesta de cambiar la distribución actual, no cederá sus derechos de imagen, al ser considerados como un activo enorme de los equipos, lo que sería un golpe a la División Mayor en el futuro.

La propuesta ante la Dimayor

El abogado explicó cuál es la idea de los ocho equipos para llegar a un consenso con los 28 socios restantes, en el que aseguró que no se modificaría, por ahora, el actual modelo de equipos clase “A” y “B”, que depende de tener, como mínimo, tres años consecutivos en primera división para recibir más dinero.

“Uno de los modelos que más ha logrado el consenso al interior del grupo de los ocho y que ha sido informado a la Dimayor es el que contempla mantener la forma en la que se están distribuyendo los ingresos actualmente hasta en un 50%. Esto es, bajo un esquema de distribución igualitaria entre los clubes clase A, que contiene una distribución porcentual para los clubes clase B, lo que garantiza una base económica para todos los clubes en nuestro país, y destinar la otra mitad a criterios objetivos relacionados con el mérito deportivo y otras variables, como por ejemplo, la capacidad de generar valor agregado a nuestro fútbol profesional colombiano", dijo.

Los derechos de televisión en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Colprensa - Henry Agudelo Cano.
Los derechos de televisión en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Colprensa - Henry Agudelo Cano.

Bonilla añadió que la idea es que el sistema “termine premiando el rendimiento de los clubes en la cancha, reconociendo, por ejemplo, a los clubes que clasifiquen a las fases finales, a los cuadrangulares, que tenga en cuenta la reclasificación anual, se busca que ese sistema premie, por supuesto, a los campeones y a los subcampeones de los torneos colombianos, con mejor desempeño a lo largo del año y a los que logren el ascenso”.

“Así las cosas, se puede concluir que la propuesta del modelo que presenta o que se presenta para discusión, es que parte del incentivo económico no dependa ni del tamaño del club ni de la historia del club, sino de los resultados que se obtengan durante una temporada por parte de los clubes que participan en la Liga y Copa Colombia”, finalizó.

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