Colombia

Esperanza Gómez habló de una presunta agenda de De la Espriella para recortar los derechos de las mujeres: “Yo tengo mucha información”

La famosa creadora de contenido explícito habló de una posible reducción de libertades femeninas en el país en el Gobierno que empieza el 7 de agosto de 2026

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En una entrevista en Piso 8, la empresaria vinculó el auge del movimiento tradwife con la agenda de Abelardo de la Espriella - crédito @yoesperanzagomez / Instagram

La actriz y empresaria Esperanza Gómez se refirió al preocupante auge del movimiento tradwife en redes sociales y lanzó una advertencia sobre derechos de las mujeres en Colombia, asegurando que una agenda de restricción ya estaría contemplada en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, aunque dijo que no puede exponer la información que, según afirmó, posee.

Durante su paso por el espacio digital Piso 8, Gómez no se limitó a dar su opinión sobre la corriente surgida en Estados Unidos sobre las mujeres que se dedican al hogar a la sombra de sus esposos, sino que aseguró que la discusión no termina en la restricción del voto femenino, puesto que el alcance sería mayor: “Detrás de eso hay mucho más”.

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En la conversación, la actriz de contenido explícito conectó ese debate internacional con la política local, asegurando que “con el nuevo gobierno la propuesta viene incluida para quitarle los derechos a las mujeres en Colombia” y, ante la pregunta de los entrevistadores sobre el origen de esa versión, respondió que se basa en información que no puede revelar.

Esperanza Gómez sorprendió al revelar que, en sus inicios como modelo y actriz, el uso de brackets internos para mantener su sonrisa natural en las fotos la llevó a protagonizar un accidente en el set, cuando sin querer cortó a un compañero durante una escena, generando alarma entre el equipo de grabación - crédito @yoesperanzagomez/ Instagram
Las declaraciones de la famosa no pasaron desapercibidas en las plataformas digitales - crédito @yoesperanzagomez/ Instagram

Esperanza Gómez dijo que las restricciones para las mujeres van más allá del voto femenino

El movimiento que se popularizó a través de las redes sociales busca vender la imagen de la familia tradicional para que sea el hombre el que se encargue del hogar y hasta el voto sea su responsabilidad, eliminando así los derechos que las mujeres se han ganado tras años de luchas que podrían quedar reducidas.

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La actriz se refirió específicamente a ese punto y dijo lo siguiente: “No solamente el voto. O sea, detrás de eso hay mucho más que simplemente el derecho. La cultura tradicional”.

La emrpesaria y creadora de contenido para adultos soltó una serie de comentarios relacionados con los hombres que causaron furor - crédito @yosoyesperanzagomez/Instagram
La empresaria y creadora de contenido para adultos aseguró tener información exclusiva - crédito @yosoyesperanzagomez/Instagram

La relación con el Gobierno de Abelardo de la Espriella

La famosa preocupó a sus seguidores al trasladar esa discusión al territorio nacional: “Colombia, que no se relaje, porque con el nuevo gobierno la propuesta viene incluida para quitarle los derechos a las mujeres”.

Ante la pregunta directa de si esa propuesta figura en un plan de gobierno, Gómez no mencionó documentos ni antecedentes públicos, pero aseguró que posee datos exclusivos: “Lo tengo de una información... o sea, yo tengo mucha información de ciertas cosas que no puedo hablar, pero en este gobierno viene incluida”.

Gómez también denunció pérdida de libertad de expresión

La actriz explicó por qué no ofrece más detalles en público, asegurando que corre riesgos: “Porque en este país uno ya no puede. O sea, la libertad de expresión con este gobierno también se perdió”, refiriéndose al gobierno de ultraderecha que regirá nuevamente en el país.

En esa misma intervención, planteó una visión más amplia sobre el sistema político: “Nosotros los colombianos creemos que tenemos el derecho a elegir y, en realidad, en ninguna parte del mundo, el cuento de la democracia es una historia bonita”.

Su cierre fue aún más tajante sobre esa idea: “La democracia en realidad no existe, nunca ha existido y nunca va a existir”.

La actriz para adultos reveló cual es el público objetivo de su contenido erótico durante un capítulo de su pódcast 'Del saber al hacer' - crédito @yoesperanzagomez/Instagram
Sus declaraciones causaron revuelo en las redes sociales - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Entre los comentarios de los internautas a estas declaraciones se destacan algunos como: “Esta mujer definitivamente es muy pila y hermosa”, “Esta mujer aparte de inteligente y hermosa, tiene conciencia social”, “Mi admiración para usted Esperanza, se nota que se documenta muy bien”, “La tiene clara, la democracia es una fantasía” y “Ojalá se cuide, porque siempre los callan”.

En contraste, otros internautas que son simpatizantes del nuevo gobierno la criticaron por expresar sus pensamientos: “Parece uno de los discursos delirantes de Petro”, “Amiga usted es la mejor en las películas además me encanta en videos, pero de política nada que ver” y “Esta mujer no me representa, gracias a Dios”.

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