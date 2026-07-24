Caso María Camila Potosí: gobernadora del Valle del Cauca aumentó la recompensa a $100 millones para esclarecer el homicidio

La gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, pidió acelerar las investigaciones y dar con los responsables del crimen de María Camila Potosí - crédito @DilianFrancisca/X - Juanito Rueda/Facebook

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó el homicidio de María Camila Potosí, una joven de 21 años con ocho meses de embarazo que permanecía desaparecida en Cali. La mandataria departamental anunció un aumento millonario en la suma ofrecida por el alcalde Alejandro Eder por datos sobre los responsables para acelerar la investigación de la Fiscalía General de la Nación.

“Este crimen nos llena de consternación, rabia y dolor. La prioridad de las autoridades debe ser una sola: encontrar al bebé de María Camila”, expresó la gobernadora a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

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Dilian Francisca Toro confirmó su vinculación a la bolsa de incentivos económicos que había fijado la administración municipal para dar con los autores del hecho. Esta determinación incrementó el fondo económico destinado a la recolección de pruebas e información sobre el paradero del menor de edad en la región.

La mandataria solicitó celeridad a las entidades judiciales para dar con la captura de las personas involucradas en el ataque a la mujer: “Exigimos resultados rápidos para dar con los responsables de este asesinato y esclarecer estos hechos atroces. Desde la Gobernación del Valle nos sumamos con 50 millones de pesos a la recompensa, para un total de 100 millones de pesos junto con la Alcaldía de Cali, por información que permita esclarecer el crimen”.

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La Gobernación del Valle se sumó a la recompensa ofrecida por la Alcaldía de Cali y elevó a $100 millones el monto por información que permita esclarecer el crimen - crédito @DilianFrancisca/X

En su pronunciamiento, la funcionaria expresó su solidaridad con los parientes de la víctima tras la confirmación de la noticia por parte de los organismos de socorro: “Acompañamos de corazón a la familia de María Camila en este momento de profundo dolor. Todo el Valle está en vilo y en oración por la pronta aparición de su bebé y por justicia para María Camila”.

Y es que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ya había oficializado una primera suma de hasta $50 millones como estímulo a la ciudadanía que aporte elementos de juicio a las autoridades; ahora, con la adhesión de las partidas de la Gobernación del Valle del Cauca, la cifra acumulada ascendió a los $100 millones para quien entregue información relevante que facilite las labores de ubicación del bebé.

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“Lamentamos profundamente esta pérdida que hoy enluta a su familia y a sus seres queridos, y les expresamos toda nuestra solidaridad”, señaló Eder en su publicación en X.

El alcalde, Alejandro Eder, anunció una recompensa de $50 millones de pesos por información que permita esclarecer el homicidio de María Camila Potosí - crédito @alejoeder/X

Estos fueron los hallazgos de las autoridades sobre el caso de María Camila Potosí y su bebé

La reconstrucción de las autoridades estableció que la joven asistió a una cita de control médico relacionada con su estado de gestación el 16 de julio. Posteriormente, la víctima visitó a un familiar en el barrio Meléndez, en el sur de la capital del departamento, antes de perder contacto con sus allegados.

Registros de cámaras de seguridad del sector de Polvorines mostraron a la mujer a las 4:02 p. m. cuando abordaba una motocicleta conducida por otra persona de sexo femenino. Esa persona había acompañado a María Camila Potosí durante el transcurso de la jornada, según la revisión de los videos por parte de los investigadores.

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Frente a la falta de respuesta a las llamadas telefónicas, los familiares iniciaron búsquedas en los puntos del recorrido y en centros asistenciales de la zona urbana. De manera simultánea, las instituciones de policía iniciaron la verificación de las rutas de desplazamiento e indagaciones en el sector.

Videos de seguridad permitieron establecer cuál fue el último recorrido que realizó María Camila Potosí, que se encontraba en estado de embarazo, antes de desaparecer en Cali - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La conductora del vehículo acudió a las instalaciones oficiales para presentar su testimonio ante las autoridades; no obstante, el proceso judicial continúa su curso con esa persona debido a incongruencias detectadas por los peritos en las declaraciones entregadas sobre las últimas horas del recorrido.

El hallazgo del cuerpo ocurrió el 19 de julio a orillas del río Meléndez en jurisdicción del corregimiento de La Buitrera, es decir, tres días después de su desaparición. El cadáver estaba cubierto con una pieza de tela, presentaba ataduras en sus extremidades y heridas infligidas con arma cortopunzante junto a señales de violencia física.

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Lo más impactante del caso fue que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó tras los exámenes respectivos que el bebé no se encontraba en el vientre de la persona fallecida. Las líneas de investigación de la policía y la fiscalía se concentran en dar con el paradero del recién nacido y determinar el móvil del homicidio.