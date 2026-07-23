Colombia

Karol G tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La Cámara de Comercio de Los Ángeles anunció a la Bichota como parte de los famosos que tendrán su estrella en Hollywood Boulevard, junto a Pedro Pascal, Lisa Kudrow, David Guetta o Linkin Park

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Dibujo de Karol G arrodillada firmando una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood, rodeada de gente y palmeras.
La Cámara de Comercio de Hollywood anunció que Karol G integra el grupo de 32 personalidades del entretenimiento reconocidas para 2027 con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La cantante colombiana Karol G recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood durante la temporada de 2027, según anunció el jueves 23 de julio la Cámara de Comercio del célebre barrio de Los Ángeles. La artista se suma así a un selecto grupo de 32 personalidades del mundo del entretenimiento que serán reconocidas con este galardón el año próximo.

La intérprete de Bichota se convierte en una de las pocas figuras del género urbano latino en acceder a este reconocimiento, que la coloca junto a nombres como el actor chileno Pedro Pascal, la banda Linkin Park, el DJ David Guetta o la actriz Lisa Kudrow, conocida por su papel en Friends.

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La estrella de Karol G se instalará en el emblemático bulevar de Hollywood, donde a la fecha figuran más de 2.000 artistas.

Con este honor, la paisa se convierte en la tercera colombiana en recibir este reconocimiento: la primera fue Shakira, quien develó su estrella —la número 2.454— el 8 de noviembre de 2011 frente al Hotel W de Hollywood Boulevard, ante cerca de mil fanáticos y con la presencia de sus padres.

La segunda fue Sofía Vergara, que recibió la estrella número 2.551 el 7 de mayo de 2015 en la categoría de televisión, junto al elenco de Modern Family y su entonces prometido Joe Manganiello.

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Las fechas exactas de la ceremonia de Karol G aún no han sido confirmadas; la Cámara de Comercio suele anunciarlas con una semana de antelación.

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