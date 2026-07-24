Colombia

Paloma Valencia renovó su militancia en el Centro Democrático: “Orgullosamente uribista”

La exsenadora publicó que su adhesión al partido fundado por Álvaro Uribe Vélez sigue en pie, pese a que se despidió del Congreso de la República

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Centro Democrático - Uribismo
Paloma Valencia aseguró que sigue del lado del uribismo, tras confirmar cierre de su ciclo como senadora - crédito Visuales IA

El Partido Centro Democrático certificó la renovación y reafirmación de la militancia de la excandidata presidencial y exsenadora, Paloma Valencia Laserna, en esa colectividad política fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El documento, expedido el 23 de julio de 2026 y firmado por la secretaria general, Laura Vaca Perilla, dejó constancia de la solicitud expresa de Valencia para mantener su condición de militante.

A través de sus redes sociales, Paloma Valencia celebró que su adhesión política a la corporación quedó refrendada y publicó el mensaje: “Soy Centro Democrático, soy uribista y soy orgullosa y feliz de serlo”, escribió.

Paloma Valencia renovó su militancia en el Centro Democrático - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia renovó su militancia en el Centro Democrático - crédito @PalomaValenciaL/X

La historia de Valencia Laserna en el partido uribista partió desde el inicio del partido, en 2013, y siendo parte del cuerpo político fue senadora de la República en tres periodos consecutivos.

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Según la biografía de la dirigente política publicada en la página web del partido, Valencia Laserna “ha sido una de las voceras más destacadas en distintos escenarios del partido Centro Democrático. Fue una líder muy visible del movimiento de Resistencia Civil que promovió el voto por el No en el plebiscito con el que la ciudadanía derrotó el acuerdo Farc-Santos”,

“Se ha caracterizado por ser una defensora vehemente de los héroes de la patria, y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, y ha sido consistente en defender el sector agropecuario, especialmente el sector panelero y cafetero”.

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Paloma Valencia le dijo adiós al Congreso

Tras su campaña presidencial para el periodo 2026-2030, Valencia anunció que cerró su ciclo legislativo luego de 12 años en el Senado.

En su mensaje de despedida, Valencia pidió que se continúe con la vigilancia democrática, la protección de los productores rurales y el fortalecimiento de las familias colombianas.

Más de una década sirviendo a Colombia. Han sido de los momentos más valiosos que he vivido, porque los dediqué a servir a mi país. Cada proyecto, cada debate, cada batalla y cada sacrificio tuvieron sentido cuando vi cómo se transformaban en oportunidades para la gente y en rostros llenos de gratitud. Y si algo me dejaron estos años, es la certeza de que no hay honor más grande que entregar la vida al servicio de los colombianos”, escribió Valencia en sus redes sociales.

Paloma Valencia cerró ciclo legislativo, priorizando la vigilancia democrática y el apoyo a las familias - crédito @PalomaValenciaL/X

Valencia Laserna llegó al Congreso en 2014 y fue protagonista por la promoción de leyes como la Ley de la Panela y la Ley del Café, orientadas a proteger productos tradicionales y el sustento de miles de familias campesinas. También impulsó iniciativas para facilitar el acceso a créditos agropecuarios y propuso la “escalera de la formalidad” para pequeños empresarios.

En el ámbito social, la excongresista promovió el bono escolar para niños en situación vulnerable y programas de acompañamiento a madres y familias, convencida de que “el futuro del país se forja desde el hogar”. Además, lideró debates sobre la reforma al sistema de salud, la memoria histórica, la seguridad y la defensa de la fuerza pública.

Paloma Valencia se despidió del Congreso de la República con sentido mensaje - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia se despidió del Congreso de la República con sentido mensaje - crédito @PalomaValenciaL/X

Durante su carrera parlamentaria, Valencia mantuvo una postura crítica frente a las políticas gubernamentales en materia de paz, pensiones y funcionamiento de entidades como Colpensiones. También encabezó acciones judiciales que resultaron en la eliminación del Ministerio de la Igualdad y propuso detener consultas populares que, según argumentó, generarían altos costos para el país.

En su balance final, Valencia afirmó que su gestión no se mide solo en leyes aprobadas, sino en “vidas impactadas, productores protegidos, familias acompañadas e instituciones defendidas”.

Pese a su salida del Congreso, afirmó que continuará con el control político, la defensa de la institucionalidad y el apoyo al sector rural colombiano.

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