Juan Pablo Montoya apostó por Ferrari y Lewis Hamilton para el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

Juan Pablo Montoya analizó la previa del Gran Premio de Hungría 2026 desde el Hungaroring, donde señaló a Ferrari como el equipo a batir por encima de Mercedes - crédito Grosby Group

Ferrari es el favorito de Juan Pablo Montoya para el Gran Premio de Hungría 2026, una apuesta que desafía el orden establecido en una temporada dominada por Mercedes.

El expiloto colombiano lo dijo sin rodeos desde el Hungaroring, donde se encuentra esta semana, en su pódcast MontoyAS.

“Si hay favorito para este fin de semana es Ferrari”, afirmó Montoya. “Para mí el favorito este fin de semana es el Ferrari más que el Mercedes. El Mercedes va a estar ahí seguro, cerca, pero si Ferrari hace un buen trabajo por el tipo de curvas, puede ir muy rápido”, apuntó.

PUBLICIDAD

El argumento central del colombiano descansa en dos pilares: el perfil técnico del Hungaroring y las condiciones climáticas atípicas de este julio en Budapest. A diferencia de otras temporadas, el calor sofocante que caracteriza a Hungría en verano brilló por su ausencia esta semana y los pronósticos del clima apuntan a que se mantendrá la tendencia durante el fin de semana.

El colombiano advirtió que el Ferrari tiene posibilidades de ganar en Hungría pero debe pulir la aerodinámica del monoplaza al detalle - crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS

“Donde estuviera haciendo mucho calor, diría que el Mercedes sería el favorito, pero como no está dando tanto calor, yo apostaría al otro”, explicó Montoya. La temperatura baja, según su lectura, beneficia directamente al Ferrari y altera el equilibrio de fuerzas respecto a lo que sería esperable en condiciones normales.

PUBLICIDAD

A eso se suman las características del propio trazado, donde predominan las curvas lentas y medias, muy cerrada, sin grandes rectas. Montoya lo describió como “otro animal” respecto a Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio anterior. También señaló que el circuito fue repavimentado en varios sectores, lo que introduce variables adicionales que pueden redistribuir las ventajas entre equipos.

Aunque el colombiano no descartó a Mercedes de la pelea, sí matizó sus expectativas. Anticipó que el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli irá muy rápido en Hungría y que, si el equipo resuelve los problemas de batería que afectaron a George Russell en Bélgica, el británico también podría ser protagonista.

PUBLICIDAD

Montoya no descartó a Mercedes en la pelea por la victoria, pero anticipó que el calor habitual de Hungría, ausente esta semana, hubiera cambiado su pronóstico a favor de los de Brackley - crédito Jennifer Gauthier/REUTERS

“De pronto, si le encuentran el problema a George, es una buena oportunidad de George de decir: ‘mire, que yo sí puedo, con igualdad de condiciones, le puedo ganar a Kimi’”, señaló.

Sobre Lewis Hamilton, Montoya reconoció no tener claro cuánto podría rendir en este circuito hasta que le recordaran sus números: ocho victorias, nueve poles y 12 podios en el Hungaroring, el palmarés más abultado de cualquier piloto en la historia de este circuito.

Más allá de la estadística, el expiloto señaló que el Ferrari es extremadamente sensible al equilibrio aerodinámico, algo que deberán mejorar los ingenieros. “Mira que Hamilton dos veces le ha faltado alerón adelante y siempre que se descolocan del alerón de adelante, el carro no tiene nada de velocidad. Se nota que es muy, muy sensible, que la ventana de trabajo del carro es muy pequeña”, apuntó.

PUBLICIDAD

En cuanto a Charles Leclerc, Montoya lo ubicó también como candidato al podio, aunque con reservas sobre la consistencia del monegasco. “Yo no estoy seguro que los dos Ferraris anden bien”, advirtió. Leclerc llega a Hungría con nueve victorias en la categoría, siendo la más reciente semanas atrás en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Para la clasificación, Montoya pronosticó que Ferrari hará la pole position. En la carrera, en cambio, dejó la puerta abierta a Mercedes. “Yo todavía pienso que Mercedes llegue a ganar la carrera”. Agregó que Red Bull también puede estar muy cerca, dado su nivel de competitividad reciente con Max Verstappen llegando a los podios, y mostró dudas sobre McLaren: “Yo no sé si el McLaren vaya a ir muy rápido acá, aunque el año pasado volaban acá. Pero el problema es que el año pasado volaban en todas partes”, señaló.

PUBLICIDAD

Su conclusión fue la de un fin de semana abierto, sin un dominador claro. Tres equipos diferentes en el podio es, según Montoya, un escenario perfectamente plausible para el Hungaroring este domingo.

Aston Martin, Alonso y la gran incógnita del receso de verano

Montoya fue tajante sobre el futuro de Fernando Alonso y descartó que el asturiano abandone Aston Martin en el receso de verano - crédito Europa Press

El otro gran tema de la previa en Hungría es el debut del nuevo chasis de Aston Martin. El equipo llega al Hungaroring con una actualización profunda que genera expectativa, aunque Montoya templó los ánimos con precisión técnica: el chasis es nuevo, pero el motor nuevo no llega hasta el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, luego del receso de verano.

“Aquí van a hacer un paso”, dijo el colombiano, y situó al equipo en un rango concreto: “Deben estar de pronto por donde está Williams, adelante de Williams”, concluyó, afirmando que se trata de una mejora que los sacaría de la zona más comprometida de la parrilla, donde mostraron problemas para lidiar incluso con los debutantes Cadillac.

PUBLICIDAD

El panorama a mediano plazo también tiene sus límites. Montoya advirtió que cuando Aston Martin sume el motor nuevo en Zandvoort, Williams estará a punto de presentar su propio chasis nuevo, previsto para mediados de septiembre. “Va a ser una cosa bastante importante”, señaló, en referencia al salto que espera del equipo británico con esa actualización.

Todo este contexto rodea la decisión más esperada de la parrilla en este momento: el futuro de Fernando Alonso. El piloto español anunció que tomará una determinación sobre su continuidad en Aston Martin durante el receso de verano que arranca tras Hungría. Sobre esto, Montoya fue tajante.

PUBLICIDAD

“Yo no creo que Fernando se vaya, personalmente yo no lo veo. Él no quiere andar mejor, él quiere tratar de ganar. Y la única oportunidad real que él tiene para ganar de equipo es ahí. Él teniendo a Adrian Newey, a Honda, todo, sería una locura irse en este momento. Personalmente, está en el sitio que tiene que estar para hacer lo que él quiere hacer”, apuntó.

Además, el colombiano descartó que el resultado de Hungría vaya a inclinar la balanza de forma determinante en la decisión del asturiano.