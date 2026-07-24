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Karol G reveló detalles de los preparativos del ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’: “No quiero crear algo impresionante pero vacío”

La cantante trabaja desde octubre de 2025 con entrenadores, un chef y especialistas, evita azúcares y ultraprocesados, usa suplementos y aplica terapias de recuperación, tras el desgaste que le dejó su gira anterior

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Ilustración de Karol G con un top y falda marrones decorados con piñas, brazos levantados, cabello suelto, sobre un escenario con luces y fondo oscuro.
Karol G prepara el Viajando Por El Mundo Tropitour con meses de ensayos para la gira de estadios más ambiciosa de su carrera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Karol G lleva meses encerrada en ensayos, afinando cada detalle del Viajando Por El Mundo Tropitour, la gira de estadios más ambiciosa de su carrera.

La cantante colombiana, primera latina en encabezar el festival de Coachella, se sentó en el estudio del pódcast The Run Through, de Vogue, para abordar distintos temas relacionados con la gira y su vida personal y profesional.

“Mi último álbum habla de una showgirl latina. Si voy a ser una showgirl, esto tiene que ser un espectáculo en todos los sentidos: en el canto, en el vestuario, en el baile”, afirmó para dejar clara su intención de que la presentación en vivo de Tropicoqueta no sea una gira más.

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El Viajando Por El Mundo Tropitour arranca el próximo viernes 24 de julio y se extenderá hasta julio de 2027 con fechas en estadios de Europa, América Latina y Estados Unidos.

“Es una travesía en la que intenté verme en la posición en la que siempre soñé estar”, dijo la Bichota sobre la concepción del proyecto.

Karol G dará inicio a su gira ‘Viajando por el mundo, Tropitour’ el 24 de julio en Chicago, marcando el comienzo de una serie de conciertos en escenarios internacionales - crédito @karolg / Instagram
El 'Viajando Por El Mundo Tropitour' comienza el 24 de julio en Chicago y se extenderá hasta julio de 2027 con fechas en Europa, América Latina y Estados Unidos - crédito @karolg / Instagram

La cantante confirmó que el show dura dos horas y media y se divide en seis segmentos, cada uno con cambio de vestuario. Para mover todo el montaje por Estados Unidos, la producción requiere de 100 camiones. En América Latina, todo viaja en avión, país por país, con el riesgo logístico que eso implica y que ya le dio algunos contratiempos en el pasado cuando hizo el Mañana Será Bonito World Tour.

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“Muchos artistas grandes van a Brasil, Argentina o México, pero no van a Perú, Guatemala, Panamá o Colombia. Mi comunidad latina fue mi primer apoyo, así que llevar el show a todos esos lugares es muy importante para mí”, apuntó.

La artista reconoció que la operación tiene un costo enorme. “A veces haces un show que depende de ti. Es mi gente, y lo quiero hacer, pero armar una gira por América Latina es muy difícil, reconoció”.

En cuanto al repertorio, Karol G afirmó que justamente la canción que más le entusiasma interpretar es la que da nombre a la gira: Viajando Por El Mundo. “Tenemos un desarrollo y un show increíble para esa canción. Es una fiesta. Una fiesta de locos”, anticipó.

'Tropicoqueta', publicado en junio de 2025, tendrá en el 'Viajando Por El Mundo Tropitour' su primera presentación extensa en vivo tras Coachella y otras apariciones especiales - crédito @karolg/Instagram
'Tropicoqueta', publicado en junio de 2025, tendrá en el 'Viajando Por El Mundo Tropitour' su primera presentación extensa en vivo tras Coachella y otras apariciones especiales - crédito @karolg/Instagram

Tropicoqueta, su álbum más reciente se publicó en plataformas digitales en junio de 2025, y esta será la primera vez que lo presente en vivo de forma extensa, limitándose a una serie de apariciones especiales desde entonces, antes de embarcarse en una nueva gira.

“Lo único que hice fue Coachella, pero nunca lo toqué en una gira ni en un concierto. No sé cuál va a ser la canción que más enloquezca a la gente cuando la toque en vivo”, dijo, afirmando que una gran obsesión de su parte está en equilibrar espectáculo y la conexión con el público. “No quiero crear algo impresionante pero vacío. El fan es la mitad del show. Su reacción es parte del espectáculo, y eso no lo puedo controlar hasta que esté ahí”, comentó.

La dieta y preparación física de Karol G para la gira

Karol G reveló que sigue una dieta con proteína, carbohidratos y frutas, toma suplementos y recurre a crioterapia y fisioterapia para sostener la exigencia física de la gira que se avecina - crédito Mario Anzuoni/REUTERS
Karol G reveló que sigue una dieta con proteína, carbohidratos y frutas, toma suplementos y recurre a crioterapia y fisioterapia para sostener la exigencia física de la gira que se avecina - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

En el pódcast, la colombiana relató que desde octubre de 2025 viene trabajando con un equipo de entrenadores, un chef y un especialista en recuperación. La dieta no elimina los carbohidratos —manifestó que los necesita para aguantar los ensayos de horas—, sino los azúcares refinados y los ultraprocesados.

“Como mucho, pero limpio. La cantidad exacta de proteína, carbohidratos y frutas para mantener la energía”, afirmó.

En cuanto a suplementos, toma entre seis y ocho pastillas por comida. Sus favoritos: magnesio, creatina, vitaminas y omega-3. Este último es obligatorio porque no come mariscos. “Digo que soy alérgica, pero no lo soy. Es solo para asegurarme de que no cocinen nada con eso”, admitió entre risas.

Para la recuperación, Karol G viene recurriendo a tratamientos de crioterapia, inmersión en agua fría, fisioterapeutas, masajes con piedras volcánicas y ventosas. Todo el equipo viaja con ella. “Lo que necesites está ahí. Y ayuda mucho”, reconoció.

Esta decisión se tomó, según explicó, debido a lo exigente que resultó para su cuerpo el Mañana Será Bonito World Tour. “Cuando estás de gira y empiezas a viajar tanto y a hacer la gira todos los días, empiezas a necesitar cosas específicas que te ayuden. Por ejemplo, empiezas a perder peso muy rápido. Es una locura. Cada dos semanas tenían que ajustar el vestuario porque son tres horas [de show] al día”, explicó.

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