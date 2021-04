Alcalde de Cali llamó a crear ‘brigadas ciudadanas’ pero aseguró que no se trata de crear ‘paramilitarismo’ en la ciudad

Este sábado se presentó un hecho que conmocionó a Cali cuando se reportó la muerte de un deportista en el ‘Cerro de las Tres Cruces’ al intentar, según algunas versiones, defender a su pareja de un presunto abuso sexual. El hombre fue puñaleado en repetidas ocasiones y se sumo a la cifra de _ homicidios en abril y _ en lo que va del 2021. Ante esto, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, propuso “crear brigadas y redes de seguridad ciudadana”, lo que usuarios interpretaron como un llamado a defenderse por sí mismos y calificaron la propuesta de revivir las ‘Convivir’ y a los ‘paramilitares’.

En entrevista con Caracol Radio, Ospina explicó que no estaba convocando a una de estas organizaciones. “Yo sí creo que donde hay comunidad organizada es más fácil garantizar el derecho a la seguridad, donde hay una comunidad en un abrazo integral con la fuerza pública y la justicia podemos superar esta angustia”, además reiteró que su llamado no sea tomado en cuenta negativamente.

“Yo no quiero que la gente me tome en cuenta como paramilitar, derechoso o mala persona, pero la gente tiene que entender que no soportamos más esta situación donde las están asaltando motociclistas, las están robando, las están asaltando, vulnerando su dignidad”.