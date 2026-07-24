Los audios de Yeison Jiménez que revelan la prisa con la que quería lanzar ‘Mala de profesión’: “Necesito hacer esta canción urgente”

En un video en TikTok, el músico divulgó conversaciones y notas de voz en las que el cantante pedía terminar el tema con premura, una gestión que se volvió especialmente compleja tras el accidente aéreo - crédito danyonthebeatmusic / Tiktok

El legado de Yeison Jiménez sigue creciendo tras su fallecimiento, ahora impulsado por el lanzamiento de Mala de profesión, una canción inédita cuyo proceso creativo quedó registrado en audios y chats compartidos por su productor musical Dany on the Beat.

El lanzamiento, realizado el 23 de julio, estuvo marcado por la difusión de mensajes privados y audios de voz en los que el artista expresaba su urgencia y entusiasmo por terminar el tema, consolidando la importancia de esta pieza dentro de su carrera y la música popular colombiana.

Un lanzamiento marcado por la nostalgia y el recuerdo

Según información confirmada por el equipo de Yeison Jiménez, el estreno de Mala de profesión no solo representa una novedad musical, sino que se ha convertido en un homenaje directo al cantante de Manzanares, fallecido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo.

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El productor Dany compartió en TikTok detalles del último intercambio de mensajes con el artista, en los que este dejó ver la premura con la que deseaba lanzar la canción. “Cucho, ¿cómo está de tiempo? Necesito hacer esta canción urgente pa’ lanzarla en diciembre”, escribió Jiménez en uno de los últimos chats.

El estreno del sencillo movió a miles de admiradores, que reaccionaron con mensajes y escuchas apenas salió la publicación, además de coincidir con una fecha especialmente sensible para quienes siguen su trayectoria - crédito Yeison Jiménez l Mala de Profesión (Video Oficial) / YouTube

El productor respondió de inmediato: “De una, firmes. Acá te estoy esperando, grabamos voz de una vez”. Estos mensajes, difundidos a través de redes sociales muestran un lado íntimo del proceso creativo y el nivel de involucramiento de Jiménez en sus proyectos.

El proceso creativo detrás de ‘Mala de profesión’

Dany relató cómo el propio “Aventurero” llegaba al estudio con ideas muy claras sobre el tono y los arreglos de la canción. El artista propuso detalles como el uso de trompeta en el coro y la incorporación de instrumentos tradicionales como acordeones, guitarras y requintos. “El coro de esta canción es muy pegajoso, yo me imaginaba un solo de trompeta para-ra-ra-ra”, expresó Jiménez en un audio revelado por el productor.

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Este enfoque detallista y la insistencia del cantante por lanzar el tema en diciembre generaron una presión adicional sobre el equipo de producción. Según el propio Dany, el proceso de finalizar la canción tras el fallecimiento de Jiménez fue uno de los desafíos más complejos de su carrera. “Trabajar en esta canción fue duro”, admitió el productor.

Audios inéditos y mensajes personales salen a la luz

El lanzamiento de Mala de profesión estuvo acompañado por la publicación de audios y chats inéditos que confirman el entusiasmo y la visión de Yeison Jiménez respecto a esta obra.

El estreno del sencillo movió a miles de admiradores, que reaccionaron con mensajes y escuchas apenas salió la publicación, además de coincidir con una fecha especialmente sensible para quienes siguen su trayectoria - crédito yeison_jimenez1 / Tiktok

En uno de los mensajes de voz, el cantante detalla la melodía que tenía en mente y su deseo de experimentar con el público antes del lanzamiento oficial. “Él la tenía en su mente, le gustaba mucho. Esa canción lo tenía loco y él sabía que iba a ser un éxito”, afirmó Dany en el video compartido en redes sociales.

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La estrategia de probar la canción en conciertos a finales de 2025 permitió a Jiménez medir la reacción de sus seguidores y ajustar detalles antes de la grabación final. El resultado no solo refleja la visión artística del cantante, también el reto emocional que representó completar el proyecto tras su muerte.

El impacto de la publicación y el legado de Yeison Jiménez

El estreno de Mala de profesión coincidió con una fecha significativa para los seguidores de Yeison Jiménez, al producirse solo tres días antes de lo que habría sido su cumpleaños número 35. Miles de reproducciones y comentarios inundaron las redes sociales apenas horas después de la publicación, reflejando el impacto y la conexión emocional que mantiene el artista con su público.

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El lanzamiento de Mala de profesión impulsó el legado de Yeison Jiménez tras su fallecimiento - crédito yeison_jimenez / Instagram

El equipo de trabajo y la familia de Jiménez destacaron que esta canción es la primera pieza inédita de su legado publicada oficialmente tras su muerte. A diferencia de colaboraciones póstumas como Con el corazón junto a Maluma o GPS #5 Dime que sí con Georgy Parra, Mala de profesión representa un proyecto solista gestado y producido bajo la dirección del propio artista.

La publicación de los audios y chats entre Yeison Jiménez y Dany on the Beat permitió a los fanáticos acceder a un fragmento íntimo de los últimos días creativos del cantante. El productor concluyó su video mostrando el resultado de la canción y dedicando unas palabras al artista: “Yeison, negrito, esta es la melodía que tenías en la cabeza”.

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