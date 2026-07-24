Volcán Puracé aumentó su actividad y registró emisiones de ceniza de hasta 2.100 metros de altura

El volcán Puracé hace parte de la cadena volcánica de los Coconucos y se encuentra a 27 kilómetros de Popayán - crédito SGC

La actividad del volcán Puracé mantiene la atención de las autoridades y de la comunidad científica luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportara un incremento significativo en su comportamiento durante los últimos días. El organismo señaló que la dinámica interna del sistema volcánico presenta cambios asociados al movimiento de gases dentro de los conductos del Puracé y la cadena volcánica de los Coconucos.

El informe fue entregado el jueves 23 de julio por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (Ovspo), dependencia del SGC encargada de vigilar el comportamiento del volcán ubicado en el departamento del Cauca. Según explicó Cristian Santacoloma, coordinador del observatorio, la sismicidad relacionada con la actividad de gases continúa aumentando y requiere un seguimiento permanente por parte de los especialistas.

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Las emisiones de ceniza registradas durante la última semana alcanzaron alturas de hasta 2.100 metros-crédito Fernando Vergara/AP Foto

Las observaciones realizadas durante la última semana evidenciaron nuevas emisiones de ceniza que alcanzaron alturas de hasta 2.100 metros. Este fenómeno provocó la suspensión temporal de operaciones aéreas en el aeropuerto de Popayán, capital del departamento, debido a la presencia de material volcánico en el ambiente y a las condiciones generadas por estas emisiones.

Además del registro de ceniza, el SGC identificó un incremento en la energía sísmica del volcán. Las mediciones obtenidas mediante cámaras térmicas también mostraron temperaturas relacionadas con los gases volcánicos “tan altas o más” que las observadas durante un episodio similar ocurrido en 2025. “Continúa el aumento significativo en la sismicidad asociada a la dinámica de gases dentro de los conductos volcánicos asociados al volcán Puracé y la cadena volcánica de los Coconucos”, informó Santacoloma al explicar el comportamiento registrado por los equipos de monitoreo.

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A pesar de los cambios detectados, el nivel de alerta del volcán permanece en amarillo. El Servicio Geológico Colombiano indicó que no se descarta la posibilidad de nuevos incrementos en la actividad o la aparición de emisiones adicionales que deban ser comunicadas a la población. La entidad recomendó evitar el ingreso a la zona alta de la cadena volcánica, consultar únicamente información difundida por canales oficiales y atender las instrucciones emitidas por las autoridades locales, departamentales y por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El Servicio Geológico Colombiano informó que la actividad sísmica asociada al movimiento de gases dentro del volcán continúa en aumento - crédito SGC

El aumento en la actividad del Puracé ocurre mientras el departamento del Cauca se prepara para recibir un evento político programado para el próximo 7 de agosto. En esa fecha está prevista la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en ese territorio, después de que el Senado aprobara que la ceremonia se realice allí de manera excepcional. La decisión todavía requiere la votación de la Cámara de Representantes y una definición del Congreso sobre las condiciones específicas del acto de posesión. Entre las opciones está la realización del evento en una guarnición militar, una alternativa que De la Espriella mencionó en diferentes ocasiones.

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El contexto de la posesión presidencial generó atención adicional sobre el departamento del Cauca, aunque el seguimiento del volcán Puracé responde exclusivamente a criterios científicos relacionados con su comportamiento geológico. El SGC mantiene sus equipos activos para analizar las variaciones que puedan presentarse y entregar reportes oportunos sobre la evolución del sistema volcánico.

El volcán Puracé se encuentra a 27 kilómetros de Popayán y hace parte de los 15 conos que integran la cadena volcánica de los Coconucos. Aunque su última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977, el sistema presentó cambios progresivos en su actividad desde 2021, motivo por el cual permanece bajo vigilancia constante.

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El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán mantiene el seguimiento permanente al comportamiento del Puracé - crédito Daniel Esteban Reyes Espinosa

El seguimiento científico permite identificar variaciones en los parámetros del volcán y entregar información preventiva a las comunidades cercanas. Por ahora, el SGC mantiene el nivel amarillo y continúa evaluando los registros obtenidos por sus equipos para determinar si se presentan nuevas modificaciones en el comportamiento del Puracé.

Las autoridades reiteraron que la población debe mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales ante cualquier cambio en la actividad volcánica. El monitoreo continuará como parte del proceso de vigilancia permanente que adelanta el Servicio Geológico Colombiano sobre este complejo volcánico del suroccidente del país. Los especialistas mantienen la observación de variables como la sismicidad, las emisiones de gases y las condiciones térmicas del volcán para establecer si la actividad registrada corresponde a una variación temporal o si representa una transformación más profunda del sistema.

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