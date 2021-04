Lluvia de críticas a Elianis Garrido por su operación de nariz

163

Con un mensaje contundente, la actriz y presentadora Elianis Garrido respondió a sus haters y seguidores en Instagram sobre las críticas que han lanzado en su contra tras mostrar los resultados de su nueva operación de nariz, razón por la cual ha estado ausente durante una semana del programa de variedades del Canal Uno ‘Lo Sé Todo’.

Elianis contó que otra vez tuvo que ser sometida a un pequeño procedimiento ambulatorio en la nariz que le dejó una herida con puntos. Precisamente, por esta razón, la presentadora señaló que no se puede maquillar y debe tener rigurosos cuidados y reposo.

“Estoy bien, si no me han visto en el programa estos días básicamente es por mi nariz, no me puedo maquillar”, manifestó la presentadora en su cuenta de Instagram.

Según relató, desde hace un tiempo tiene un queloide en la nariz que, sumado a otras complicaciones de salud, ha causado el crecimiento de una protuberancia en la punta de esta parte de su cuerpo, lo que la ha llevado a estar en constante tratamiento y en varias intervenciones quirúrgicas.

No obstante, hay quienes la han señalado de estar obsesionada con el quirófano con propósitos estéticos, por lo que Garrido no se quedó callada y decidió aclarar por su propia cuenta la verdadera situación de salud que afronta.

“Suponer y hablar por hablar está mal. (...) Mi procedimiento fue externo, en mi piel, y fue únicamente por salud. No fue una cirugía como tal, sino un procedimiento externo en el que retiraron algo que no estaba bien. Falta más en el proceso y debo tener paciencia y, sobre todo, conciencia y control de la situación”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram.

Asimismo, señaló que prefería contarles a todos sobre su procedimiento, para que entendieran el porqué de su ausencia en el programa de ‘Lo Sé Todo’, y por los rumores que ya comenzaban a invadirla. De igual forma, en las últimas horas, la presentadora Elianis Garrido contó que ya le quitaron los puntos y que su herida está cicatrizando muy bien.

“Prefiero contarles yo porque hay rumores malucos e incensarios. No tengo covid, gracias a Dios. La herida va muy bien”, mencionó en su red social.

En febrero de este año, la actriz reveló, a través de su cuenta de Instagram, que debía someterse a una nueva cirugía. En sus historias, durante una conversación con sus seguidores mediante la herramienta de preguntas, la presentadora dijo que le realizaría un proceso quirúrgico en su nariz, donde ya había sido operada en octubre del 2020.

“Mi inconveniente es que yo no cicatrizo muy bien. Tuve un problema con una hemorragia durante la cirugía y me hizo un queloide en la punta que es bastante doloroso y me dio una infección”, comentó Elianis en un video.

El pasado 9 de febrero, la famosa mostró una foto sin maquillaje y dijo que abrazaba sus imperfecciones. “Sin filtro esta soy yo con mis imperfecciones y con toda la crítica que pueda recibir por mi nariz, ojos, cejas, uñas, mi cuerpo. Solamente yo sé lo que vivo”, puntualizó.

En los últimos meses, la barranquillera les hizo un ‘tour’ a sus seguidores y mostró en dónde adecuará un local comercial para comercializar sus productos de potencialización del ejercicio y de trajes de baño para mujeres. Además, pasó por lo que sería la bodega, una habitación de huéspedes, baños y su oficina.

Finalmente, mostró el balcón de su oficina, en el cual, según la influenciadora, instalará un jardín con plantas, para, según escribió en sus historias, “poder trabajar y atender a mis proveedores y mayoristas. Vamos creciendo y tenemos más mayoristas”.

