Elianis Garrido les dio un ‘tour’ a sus seguidores en la nueva y enorme sede de su empresa

Foto: redes sociales

Cada vez más, los influenciadores comienzan sus emprendimientos de productos afines a ellos para ampliar sus ingresos y alcanzar sus aspiraciones personales. Esta vez, Elianis Garrido, exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ y presentadora de entretenimiento, mostró en sus redes que compró una casa en la que dirigirá las operaciones de su emprendimiento ‘GAZAP’.

La barranquillera les hizo un ‘tour’ a sus seguidores y mostró en donde adecuará un local comercial para comercializar sus productos de potencialización del ejercicio y de trajes de baño para dama. Además, pasó por lo que sería la bodega, una habitación de huéspedes, baños y su oficina.

Finalmente, mostró el balcón de su oficina, en el cual, según la influenciadora, instalará un jardín con plantas. “Para poder trabajar y atender a mis proveedores y mayoristas. Vamos creciendo y tenemos más mayoristas”, explicó en sus historias de Instagram.

Además, mostró una sala de juntas para su equipo de trabajo, otra habitación y se mostró encantada por la luz natural que entra en el recinto. “De acá, para un edificio”, celebró Garrido, quien tiene altas expectativas de crecimiento para su negocio.

Al final del recorrido, la influenciadora reflexionó frente a sus seguidores y aseguró que no acostumbra revelar tanta información. “Les comparto esto con mucha alegría, yo no sueleo compartir muchas cosas de mis logros personales o económicos porque, así como hay gente que se alegra también están los extorsionistas, la gente envidiosa, que solo quiere hacerle daño a los demás y siempre he pensado que mis asuntos son entre Dios y yo”, confesó.

Garrido también le dijo a sus seguidores que se animen a esforzarse por sus sueños. “Si van a madrugar, madruguen. Si toca trasnochar por sus sueños, trasnochen”, expresó. Incluso, dijo que es un sueño que lleva muchos años gestando. “Yo empecé mi negocio con un plante muy chiquito, con mucho miedo, lloré mucho, se cayeron muchas cosas, me frustraba, me encontré con gente deshonesta, desleal, perdí dinero, volví a intentarlo, me endeudé (…), pero ninguno de los sueños que ustedes tienen es inalcanzable, hay que esforzarse”, indicó y afirmó que tuvo que usar su sueldo de presentadora para solventar deudas de su negocio emergente.

‘Epa Colombia’ también hizo crecer su negocio

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, logró que millones de colombianos empatizaran con ella en su lucha por hacer crecer su emprendimiento de keratinas. Contra todo pronóstico y con poco respaldo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Barrera asegura que sus tratamientos capilares son los líderes en ventas en Colombia.

Junto a su emprendimiento, la influenciadora abrió cinco peluquerías distribuidas en diferentes ciudades del país para aplicar sus tratamientos a miles de mujeres y hombres interesados en obtener un cabello más liso. A pesar de los contratiempos que ha tenido con la aprobación de su producto bajo el nombre “keratina”, Epa Colombia anunció la apertura de su sexto punto de atención, esta vez ubicado al norte de Bogotá.

“Amigas, quiero contarles algo. Voy a montar una peluquería en el norte. ¡Amiga, sí! Y ahí tú también vas a trabajar conmigo. Entonces, prepárate. Prepárese, querida, porque trabajo sí hay. Amiga, estoy montando una peluquería. Ya voy por la sexta peluquería”, anunció la influenciadora por medio de una historia de la red social Instagram.

Además, recalcó que los puestos son dirigidos para, mayoritariamente, mujeres. “Seremos una cantidad de mujeres trabajando día a día. Es muy sencillo, practique planchando por ahí a cualquier india”, dijo entre risas. “Luego, en mi peluquería, ya estás capacitada para atender a ese batallón de mujeres que a diario van”, expresó la también modelo.

