Por insistencia de sus seguidores, Elianis Garrido reveló por qué no tiene hijos

Elianis Garrido Instagram

Elianis Garrido, la famosa exprotagonista de Nuestra Tele volvió a sus historias de Instagram para responder las preguntas de sus seguidores. Entre muchas dudas sobre su ausencia del programa ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1, le preguntaron que por qué no tiene hijos, a lo que ella sin problema respondió, siendo una inquietud bastante personal.

Un usuario le cuestionó sobre este tema y ella afirmó que su trabajo lo ha impedido. “Porque he estado ocupada trabajando fuerte para que cuando los tenga no les falte nada”, además se refirió a la misma pregunta diciendo que no era necesario traer más niños al mundo ya que hay muchos “pasando trabajo como para traer más a sufrir. No se tienen hijos para cumplir a la sociedad”, señaló la presentadora.

“Tener hijos es un acto de amor y un compromiso de por vida, y yo, no me tomo los compromisos a la ligera”, insistió. Sin embargo, dejó la puerta abierta para en un futuro, quizá, tener su primogénito: “No tengo afán, vivo feliz y Dios sabe cuándo debe ser el momento”, puntualizó.

La famosa personalidad de la televisión que se dio a conocer a inicios de la década pasada por su controversial participación en un reality, se sometió a una cirugía en febrero. En sus historias, en una conversación con sus seguidores mediante la herramienta de preguntas, la presentadora dijo que el 19 de febrero se realizó un proceso quirúrgico en su nariz, donde ya había sido operada en octubre del 2020.

«Mi inconveniente es que yo no cicatrizo muy bien. Tuve un problema con una hemorragia durante la cirugía y me hizo un queloide en la punta que es bastante doloroso y me dio una infección», comentó Elianis en un video. El pasado 9 de febrero, la famosa había mostrado una foto sin maquillaje y dijo que abrazaba sus imperfecciones. “Sin filtro esta soy yo con mis imperfecciones y con toda la critica que pueda recibir por mi nariz, ojos, cejas, uñas, mi cuerpo. Solamente yo sé lo que vivo”, puntualizó.

Esta es la cuarta vez que Garrido se somete a una cirugía de nariz, pero en ese momento contó que estaba muy confiada de sus médicos y que era urgente retirar el queloide. En su reemplazo en ‘Lo Sé Todo’ estuvo la influenciadora Aida Victoria Merlano quien debutó como presentadora en el programa, sin embargo, un portal calificó como “desastrosa” la incursión en la conducción de la controversial influenciadora. Aída Victoria no se quedó callada y, como era de esperarse, respondió tajantemente.

“El desastroso debut de Aída Victoria Merlano como presentadora de televisión”, sentenció el portal informativo, a lo que Merlano, en una de las emisiones del programa del Canal 1 de esta semana, dijo, ‘sin pelos en la lengua’, que quienes le dicen eso es por “envidia”.

“A mí me huele a envidia desde que lo leemos. Y si nadie firma la nota, pues imagínate. Qué rastrera será la persona que lo escribió”, comentó en un principio la ‘influencer’.

Ariel Osorio, uno de los presentadores del espacio televisivo, apoyó y felicitó a la creadora de contenidos digitales, a quien le dijo que no era necesario que tuviera conocimientos y preparación, sino que tuviera las ganas, “el perrenque”, aseguró el periodista de manera coloquial.

“A mí me interesan los comentarios de personas que saben, como tú, como Aleja, como otros periodistas que me han hablado para felicitarme (…) No me interesan los comentarios de un medio rastrero”, dijo Merlano.

SIGA LEYENDO: