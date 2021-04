Ana Serradilla afirma que el lenguaje mexicano es machista y revela las expresiones colombianas que la impresionaron

La actriz Ana Serradilla fue una de las invitadas más recientes en el programa del Canal Caracol ‘The Suso’s Show’. Como es costumbre Suso le hizo preguntas inusuales a la mexicana, quien interpreta a Griselda Blanco en la producción del mismo canal, ‘La Viuda Negra’.

Durante la entrevista, Serradilla reaccionó a algunas expresiones colombianas, y le contó al humorista que así como en Colombia todos los lugares tienen acentos distintos, en México también.

La conversación siguió y cuando Suso le contó a la actriz que le parecía que el lenguaje mexicano es machista, ella le contestó:

Fue entonces cuando el carismático entrevistador preguntó a la actriz sobre cuáles son las expresiones colombianas que le impresionaron al empezar sus grabaciones en Colombia:

“Fueron muchísimas, por ejemplo parchar... en México eso es otra cosa”, refiriéndose a que en su país natal esta expresión se refiere a tener relaciones sexuales. “Al principio cuando yo llegué me decían, oye vamos a parchar, y yo decía espera wow! si apenas nos estamos conociendo de qué me hablas”, agregó la intérprete entre risas.

En el programa Serradilla también se sometió a ‘El reto’, un segmento en donde los invitados deben responder una serie de preguntas, con las que pueden demostrar lo buenos que son en un área específica.

En este caso, la intérprete debió probar porqué es tan buena en las compras, así entonces, cuando Suso le mostró ciertos productos, ella respondió con el precio, acertando en casi todas las ocasiones.

La actriz mexicana ha dicho en informativos del mismo canal que se siente muy bien en Colombia y se ha referido en muy buenos términos a su experiencia actoral en el país:

Me encontré con gente amable, que sonríe y ama con locura. Me enamoré de Colombia, tanto que regresaría una y otra vez; además, se come delicioso, la gente es muy valiosa y el país es hermoso|.