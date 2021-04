‘Mono’ y Karol hablan de su ‘tóxico amor’ antes del Desafío ‘The Box’

Fotos: Tomadas de Instagram de Karol Zambrano y Carlos Pérez, conocido como el 'Mono'.

Fue amor a primera vista. Karol Zambrano y Carlos Pérez, más conocido como el ‘Mono’, participantes del Desafío ‘The Box’, se conocieron en un bar de Neiva, Huila, mientras presenciaban una de las finales de la selección Colombia. Ella con sus amigas, él con sus amigos. Entre el toque - toque del balón, la candente emoción por lograr el gol y la expectativa porque Colombia quedara campeón, Karol no podía dejar de mirar a ese ‘mono’ de la mesa del frente, que se estaba robando la atención de toda la gente.

“Todas las niñas estábamos en furor al verlo. Nos preguntábamos de dónde había salido tremendo mono. Nunca lo habíamos visto. Sin embargo, en el grupo que tenemos en WhatsApp, una de la niñas le tomó una foto luego de que al siguiente día lo viera almorzando en un restaurante. Desde entonces, empezamos la búsqueda por redes sociales hasta encontrarlo y llenarlo de solicitudes”, contó Karol en una entrevista al programa La Red.

Al igual que Karol, todas sus amigas querían ser esa mujer por la que el desconocido e intrigante ‘Mono’ se deslumbrara. Eso las motivó a bombardear al hombre con solicitudes de amistad que, sin pensarlo, Carlos Pérez, del equipo Alpha en el Desafío ‘The Box’, comenzó a aceptar enseguida. Sin embargo, la que parecía ser la mayor admiradora, Karol, no tuvo respuesta alguna.

“Empezó a darle Like a todas. Entonces las chicas comenzaron a enviar pantallazos emocionadas diciendo que el ‘Mono’ las había aceptado y que ya les estaba dando un ‘Me gusta’ a las fotos de cada una. A mí no me aceptaba. En ese momento, yo pensé, no, pues seguramente, le gustó otra, pero yo no”, relató Karol Tatiana Zambrano, participante del equipo Gamma.

Tal vez el ‘Mono’ fue más calculador, ante el asedio de tantas mujeres, se tomó su tiempo para aceptar a Karol entre su círculo de amistades y llenarle de ‘Me gusta’ las fotos a la joven en Facebook. No obstante, el competidor del Desafío es claro en señalar que, en definitiva, se sentía acorralado por el grupo de amigas de la joven Zambrano.

“La que me causó más curiosidad fue Karol. No sé... fue como amor a primera vista, fue algo real y ella lo sabe. Yo esperaba buscarlas y, coincidencialmente, Karol fue la última en enviarme la solicitud. Cuando la vi, me dije: ‘ah, esta es la monita del partido’. Y como vi que me tiró el anzuelo, yo quería ver qué pasaba. Yo le propuse que estuviéramos en algún lugar para vernos, encontrarnos y conocernos, pero ella decía que yo era el diablo en persona”, contó ‘Mono’ entre risas.

Tres días después de la invitación, Karol y ‘Mono’ se encontraron en un mirador, en el cual manifestaron todo su amor con besos y miradas profundas, como si se tratara de una pareja que se conocía hace mucho tiempo atrás.

“Cuando nos conocimos hubo besos, hubo atracción a primera vista. Él es muy lindo físicamente, pero también tener la oportunidad de conocerlo en persona me permitió ver esa humildad, esa forma tan caballerosa de ser y eso fue lo que más me llenó. Luego, comenzamos a hablar mucho por redes sociales y se formalizó la relación”, relató Zambrano.

Pero como en todo idilio de amor, los problemas no podían faltar. Comenzaron las peleas al tiempo que el ‘Mono’ arrancó su carrera en el modelaje. Ganó el concurso ‘Mr. Colombia’ y se mudó a Bogotá.

“Yo decía, no, ahora va a estar rodeado de chicas, todo el tiempo detrás, escribiéndole, no va a tener ojos para mí... Yo pensaba que él no era para mí y decidí alejarme. Después el regresó nuevamente, compartimos, pero se volvió a ir a Medellín y nos volvimos a distanciar”, contó Karol.

Por varios meses, la relación se mantuvo en un vaivén: terminaban, volvían, pero luego terminaban nuevamente y se volvían a reconciliar. Una tras otra fueron las oportunidades que se dieron. Se perdonaron, incluso, infidelidades de parte y parte, y aunque la relación se estaba tornando tóxica, siempre han creído que tienen un ancla entre los dos, que no les permite culminar todo tan fácil. Son resilientes.

“Sí han habido infidelidades de parte y parte. Cuando uno quiere, no se es infiel, pero hay cosas o hechos que te llevan a tomar malas decisiones. La inmadurez de ese momento no te permite ver soluciones, sino siempre buscar el camino que no es. Creo que hemos vivido de todo. Hemos estado muy bien, pero también hemos estado muy mal. Pero siempre hemos tenido una conexión”, afirmó Karol.

De acuerdo con la pareja, antes de su llegada al Desafío, la relación era muy tóxica. Sin embargo, a raíz de todas las experiencias y vivencias que han tenido, se mantienen unidos. De hecho, fue en el Desafío ‘The Box’ donde se volvieron a encontrar, perdonar todo y competir no solo por ganar, sino por fortalecer cada vez más su amor.

Por varios años, la pareja se ha perdonado, incluso, infidelidades, pero no ha dejado de estar unida.

SEGUIR LEYENDO.