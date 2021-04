Mabel Cartagena confirmó que no volverá a la televisión colombiana

A Mabel Cartagena la conocen los colombianos por su participación en dos programas del canal RCN, los cuales, en su momento, tuvieron mucho éxito: ‘El Lavadero’, en el que compartió set con Graciela Torres, más conocida como La Negra Candela, y en ‘Muy buenos días’ que lo conducía el fallecido Jota Mario Valencia. Tras su participación en dichos espacios, la presentadora de televisión barranquillera se alejó de las pantalla de televisión - ya hace diez años- ya que se está dedicando a trabajar en sus proyectos personales, además de dedicarle tiempo a su hogar.

El tiempo sigue pasando y ella no se atreve a volver a las pantallas, razón por la que sus seguidores la cuestionaron a través de Instagram y le preguntaron el por qué de su decisión, la respuesta de la presentadora fue tajante y aseguró que no está interesada en trabajar de esta manera, además, contó que le han ofrecido dos trabajos en la pantalla y ambos los ha rechazado.

“Ya voy a cumplir 10 años de haber renunciado a la televisión. Cuando nació Mateo, me fui de El Lavadero. Ay, ya van a ser 10 años que me fui de El Lavadero pero no, gordi, yo no quiero regresar. Regresaría como para un programa en Discovery Home and Health de decoración”, contó la presentadora a través de sus redes sociales.

“Me ofrecieron dos veces Máster Cheff y dije que no, yo no quiero volver a la televisión. Lo siento, yo sé que muchos me quisieran ver ahí pero es que no sería ‘la gordi’, sino una presentadora y yo no quiero ser una presentadora”, comentó la presentadora.

La presentadora también fue noticia, días atrás, porque se conoció que en medio del regreso a su viaje a Argentina, estuvo a punto de perder el vuelo porque no llevaba el tapabocas indicado por la aerolínea. Según contaron en el programa ‘La Red’, Mabel y su familia estaban a punto de tomar el avión de regreso a Colombia cuando les confirmaron que no podía viajar con tapabocas de tela. Así que les pidieron que los cambiaran por mascarillas quirúrgicas.

Empezaron a buscar por el aeropuerto dónde poder comprar los tapabocas pero solo recibían dinero en efectivo y ellos solo contaban con tarjeta de crédito. Debido al problema, le informaron al personal de la aerolínea pero no recibieron una buena respuesta, sin embargo, una familia que también viajaba en el avión, decidió regalarles unos tapabocas para que pudieran abordar.

La pelea con Carolina Cruz:

Días atrás, en la misma dinámica de preguntas en Instagram, una seguidora le preguntó que si fue verdad que en ese momento, mientras trabaja con Carolina Cruz, habían llegado al punto de “mechonearse”. A esto Mabel Cartagena respondió sin pelos en la lengua.

“Ni con caro, ni con nadie. No existe posibilidad alguna de que yo me rebaje para mechonearme con alguien. Yo no te soluciono nada con las manos. Qué corronchera, no mi amor, eso no va conmigo”, dijo Mabel. Además aclaró que ya ha dicho en varias ocasiones que en ningún momento ha llegado a tener algún conflicto con ella.

