Admitida tutela contra alcalde de Medellín por acusaciones de corrupción a impulsores de su revocatoria

Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Alcaldía de Medellín.

El juez once civil de Medellín admitió este sábado la tutela en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, luego de que este acusara al comité revocatorio de presentar “irregularidades” en la financiación de la campaña que busca apartarlo del cargo.

La problemática surgió porque el pasado 24 de febrero, Quintero publicó en su cuenta de Twitter que supuestamente Jorge Alejandro Posada, promotor de la revocatoria, denunció “a sus propios compañeros por irregularidades en cuentas, contratos y financiación de 1500 millones. Todo el Comité Revocatorio debe responder por irregularidades según la ley”. Con ello, el mandatario solicitó a la Fiscalia, así como al Consejo Nacional Electoral, que investigara estos hechos.

Ante estas afirmaciones, Andrés Rodríguez, vocero del movimiento Pacto por Medellín, inició la acción de tutela contra Quintero, solicitándole que rectifique su información a través de sus redes sociales al considerar que está manchando el buen nombre del movimiento.

“Estamos atentos a que en dos días el alcalde responda porque si no tiene pruebas, le vamos a solicitar públicamente que se retracte debido a que a él no tiene por qué desestimar esta iniciativa ciudadana”, agregó Rodríguez.

Dicha acción judicial se originó luego de que el pasado 12 de marzo el movimiento Todos por Medellín le pidiera al alcalde Quintero calle un derecho de petición en el que mostrara las pruebas sobre su comentario en redes sociales, situación que el mandataria nunca contestó y abrió el proceso en el que actualmente se encuentra.

Y es que hace algunos días, mediante una carca dirigida a Quintero, más de 310 líderes, habitantes, empresarios, y demás miembros del sector privado de Medellín han mostrado su preocupación por el rumbo que tiene la ciudad, llegando a hablar de “improvisaciones” al interior de su gestión, que recordemos lleva 15 meses.

Según el grupo de firmantes, hay decisiones que se están tomando de manera arbitraria sin tener en cuenta las posturas de la ciudadanía: “Renovamos nuestro compromiso y responsabilidad de cuidar a Medellín por encima de intereses particulares y políticos. Igualmente, quisiéramos invitarlo a reflexionar, a recordar por qué y para qué lo eligió la ciudad, a respetar lo que existe y a construir sobre lo construido”.

De igual modo, exigen que empresas como EPM, que son un patrimonio de Medellín, sean cuidadas y respetadas ante las acciones que han llevado a “ensombrecer” su labor: “La renuncia en pleno de la anterior Junta Directiva, que alertó a la ciudadanía, el bochornoso y nada claro episodio que dio pie a la salida del anterior gerente de la entidad, la injerencia de funcionarios de la Alcaldía en las decisiones de la empresa en contravía del Gobierno Corporativo, el irrespetuoso nombramiento de un tercer gerente, plagado de dudas éticas y de idoneidad y el anuncio de un cuarto gerente, con menos de un día de análisis de la decisión”.

Ante todos estos cuestionamientos, el alcalde Quintero habló con SEMANA sobre las críticas que ha recibido y los problemas que ocurren con EPM. “La inestabilidad en gran medida es resultado de las presiones y los ataques que está recibiendo de forma externa la empresa”. Y por ello, según dice, está dispuesto a sentarse a dialogar con todas las partes para llegar a consensos favorables para la ciudad: “Mi invitación es a que nos sentemos por Medellín, a que dejemos todos los ataques. Esta semana publicaron una carta para atacar en todos los medios de comunicación”.

Finalmente, Quintero Calle considera que las acusaciones en su contra surgen porque él se le “atravesó en el camino” a unos “poquitos” que tenían la ciudad bajo su control. “Los alcaldes se habían convertido en community managers de muy poquitos, y yo creo que Medellín se merece más, que muchos sectores sean reconocidos y recogidos, que a EPM se le administre bien”, puntualizó.

Para finalizar fue enfático en decir que su lucha no ha terminado y no está dispuesto dejarla a un lado: “Lo que pasa es que yo sí tengo mucho carácter, yo no me dejo, y, cuando me empujan más duro, más duro me paro, y no me voy a dejar y aquí voy a estar parado”.

