250 desplazados y cinco víctimas de minas antipersona, el saldo de los combates entre el Ejército y las disidencias de las Farc en Argelia, Cauca

A mediodía de este 18 de abril, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que envió una comisión humanitaria al municipio de Argelia (Cauca), por la situación de orden público que está viviendo específicamente el corregimiento El Plateado desde el sábado pasado, en medio del combate entre tropas del Ejército Nacional y la disidencia Carlos Patiño de las Farc.

Producto de los combates, cerca de 250 pobladores de El Plateado han tenido que desplazarse desde 17 de abril, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Además, otros ocho residentes del corregimiento han resultado heridos: cinco de ellos son campesinos a los que les estalló una mina antipersona en el cementerio local.

Acerca de las víctimas del campo minado en medio del cementerio, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, manifestó que, este órgano “rechaza particularmente la utilización de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados por parte de estos grupos armados ilegales, así como el constreñimiento de la población civil para la realización de acciones contra del Ejército Nacional en la vereda la Ceiba, municipio de Argelia, Cauca”.

El constreñimiento al que hace referencia la Defensoría es el denunciado por las comunidades del Cañón del Micay, que mediante un comunicado de prensa manifestaron la presión a la que son sometidos por grupos armados al margen de la ley para que no dejen ingresar a las autoridades a sus territorios.

“No queremos que nos utilicen ni nos obliguen más a tomar partido en esa guerra que no es de los campesinos, si no entre grupos y el Ejército. Queremos que haya paz, los campesinos no somos culpables, somos víctimas del conflicto, no queremos que ningún grupo nos utilice, ni se escuden en nosotros”, manifestaron en el documento.