A cuatro años de la muerte de Martín Elías, así es como su esposa Dayana Jaimes y su hija Paula Helena lo recuerdan

Fue ya hace cuatro años que falleció en un accidente automovilístico el cantante de vallenato Martín Elías. El barranquillero se desplazaba después de dar un concierto en Coveñas el 14 de abril de 2017, pero el vehículo en el que se trasladaba el artista perdió el control y terminó volcándose, lo que le ocasionó graves heridas y luego la muerte.

Su esposa, Dayana Jaimes, y su hija, Paula Helena, en ese momento de dos años, tuvieron que aceptar que el ser que más amaban había desaparecido de este plano. En una entrevista al programa La Red, Jaimes contó cómo ha vivido el proceso de criar a su pequeña con la ausencia de Martín Elías.

“En algunos momentos uno se quebranta al pensar que va a crecer sin esa figura paterna. A veces me da un poquito duro, pero siempre trato de llenarla de amor, mucho cariño y de recordarle todo el tiempo ese maravilloso padre que tuvo”, le contó la empresaria al programa de chismes.

Así mismo, mencionó que todos los días trata de mostrarle a Paula Helena fotos de su padre, ya que con el paso del tiempo y cerca de cumplir los seis años no recuerda mucho de él.

“Paula fue un sueño que teníamos los dos. Cuando nos enteramos de Paula, no sé, yo pensé que iba a ser niño, pero él desde el principio dijo que iba ser niña. Recuerdo que cuando nos dijeron que era niña, la felicidad de él, se puso a llorar de la emoción. Le muestro las fotos para que ella siempre lo tenga presente en su corazón”, agregó Dayana Jaimes.

Pero la pequeña Paula Helena también apareció en La Red y aseguró que sabe que su papá la quiere mucho. Jaimes además contó que ella sabe que su papá murió en un accidente de tránsito y recordó una anécdota: “Un día me preguntó que por qué Dios se llevó a su papá y no a otra persona. Uno ahí queda como… entrar a explicarle a una niña de cinco años es un poco difícil, hay que tratar de hacerlo con palabras dulces, con cariño, para que entienda y no guarde ningún rencor en el corazón”.

“El regalo más grande que me pudo dejar es Paula y siempre vamos a vivir orgullosas de él, siempre será un ejemplo a seguir para Paula”, finalizó Jaimes.

Avanza la investigación por muerte de Martín Elías

Desde el año de su muerte hasta este 2021 se pasó de un accidente de tránsito a un proceso penal por homicidio culposo, en el que el señalado por la Fiscalía General de la Nación es el conductor Armando Quintero.

Por otro lado, de acuerdo con un informe de laboratorio, con fecha 25 de abril de 2017, al que tuvo acceso el periódico El Tiempo, cuatro días después del suceso, el ente investigador requirió apoyo técnico científico de la disciplina de reconstrucción de accidentes de tránsito.

Luego de realizar los debidos procesos para llegar a una conclusión, se determinaron 12 puntos, entre los que están: el sector exacto del accidente presenta una velocidad máxima de operación de 50 Km/h y hay 34 kilómetros de imperfección en la vía, entre Tolú Viejo y el punto del hecho.

Esta investigación fue determinante ya que se llegó a la conclusión de que el hecho de transitar con exceso de velocidad, más los dos factores contribuyentes, correspondiente al mal estado de la infraestructura vial y a la posible distracción del conductor, fueron las causas del accidente. Además, en este mismo informe, se pidió a la empre de Toyota que escaneara el computador donde se verificó el estado de fallas mecánicas, dispositivos y la velocidad al momento de activarse los airbag.

Hace dos años, en abril de 2019, en la audiencia de formulación de imputación se inició el proceso penal formal en contra de Armando Quintero. Pero fue hasta finales de ese mismo año que se cumplió la mencionada formulación, ya que en abril como en junio se presentaron solicitudes de aplazamiento, una de ellas por una supuesta conciliación de indemnización integral entre el acusado y las víctimas.

SEGUIR LEYENDO: