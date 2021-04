Este fue el inesperado obsequio que le dio Aida Merlano a uno de sus seguidores

Aida Merlano obsequió un cheque por $25 millones de pesos para que un seguidor compre la prótesis de su pierna derecha. Foto: Aida Merlano.

La modelo e influenciadora colombiana Aida Victoria Merlano publicó en su cuenta de Instagram el regalo que le hizo a uno de sus seguidores en esta red social luego de haber conocido su historia.

La hija de la excongresista condenada anunció en un ‘en vivo’ de esta red social que le había obsequiado a su seguidor de 29 años, Andrés Ortiz, el dinero para comprar la prótesis para su pierna derecha.

La donación fue realizada por Merlano luego de haber conocido la historia de Ortiz en la que reflexionaba acerca de la pérdida de parte de su extremidad en un accidente laboral desempeñando actividades agropecuarias.

“A mí se me hizo muy curiosa su historia y no sé por qué me nació preguntarle. Yo le dije: ahora mismo estoy organizando un concurso, si se venden los cupos de mi sorteo yo te regalo la prótesis. El 20 te doy una respuesta”, contó Aida Merlano en la transmisión.

Durante el video, Merlano le hizo entrega de un paquete a Andrés Ortiz en el que se encontraba un cheque por $25 millones de pesos, que serán destinados a comprar la prótesis de su pierna derecha, con la que se remplazará su extremidad para continuar con su proyecto de vida.

El joven manifestó durante la transmisión que desconocía exactamente como había ocurrido el accidente debido a que perdió el conocimiento mientras desempeñaba sus labores en el campo, sin embargo, señaló que el parte médico menciona que la mutilación fue producto de una explosión.

“Las lágrimas en este momento son de felicidad. Yo he llorado muchísimo y ha sido de dolor. Mis primeros tres meses fueron de lágrimas de día y de noche, donde sentía que mi vida ya no tenía valor, decía: todo lo que hacía antes ya no lo voy a poder hacer. Pero hoy estoy llorando de felicidad”, indicó Andrés Ortiz en la publicación.

Aida Victoria Merlano, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @aidavictoriam

Aida Victoria Merlano: cuál era su nombre de nacimiento y por qué se lo cambió

Durante el espacio ‘Night Night’, una iniciativa del actor Jorge Enrique Abello en su perfil oficial de Instagram donde realiza entrevistas a famosos por diferentes logros en sus carreras profesionales como músicos, escritores o actores, decidió tener un diálogo sincero con la joven de 21 años, popular en redes sociales por sus comentarios subidos de tono y sin pelos en la lengua.

Merlano no es solo la personalidad más joven con la que Abello ha dialogado en sus transmisiones en vivo, sino aquella que, como él mismo reconoció, menos conocía, razón por la que quería saber a qué se debía su éxito en redes y, especialmente, cómo lo logró después de vivir momentos tan difíciles en el 2019 con la huida de su madre y la captura de ella. “Tengo que reconocer, Aida, que la primera vez que yo supe de ti, fue cuando te capturaron”, empezó explicar el actor de 53 años.

Después de dar un resumen de cómo fue la captura de Merlano, porque el actor sabía que su audiencia es un público que, en su mayoría, no consume el contenido de la influenciadora; Abello pasó a preguntarle “¿qué se siente haberse hecho famosa, en un país como este, por haber sido capturada por la Policía por supuestamente ayudar a huir a tu mamá?”.

“Yo basé mi éxito, si se puede llamar así, en convertir la tragedia más grande de mi vida en la publicidad más beneficiosa para mí, a mí me desnudó un ente del Estado contra mi voluntad”, explicó Aida Victoria.

