Falleció la escritora y crítica de cine Andrea Echeverri Jaramillo

Este viernes, se dio a conocer que la escritora, crítica de cine y docente universitaria falleció el pasado 15 de abril en Bogotá.

Andrea Echeverri estudió Comunicación Social en la Universidad Javeriana y realizó una maestría en Cine de la Universidad Complutense de Madrid. Su vida profesional giró en torno a la escritura, a la academia y a la crítica cinematográfica.

Se ganó la beca de creación de Colcultura e Icetex en 1994 y recibió mención de honor en el Premio de Novela del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá, en 2002, por su libro Umbrales. Igualmente, en 2005 ganó de nuevo una beca creación del Ministerio de Cultura con el proyecto Cien amantes.

Según informó Radio Nacional en 2011, obtuvo mención especial en el Premio Nacional de Cuento Ciudad de Bogotá con su libro Amores clandestinos, el cual además, recibió otra mención en el Premio Nacional de Literatura a Cuento Inédito Ministerio de Cultura en 2012, bajo el título Los infieles.

Sobres estos últimos libros, la Revista Cultura Sono escribió: “Son textos que desde su primera frase invitan a sumergirse en triángulos amorosos, infidelidades, relaciones peligrosas en las cuales se pueden vivir el amor, el dolor o la pasión en cada letra, en cada palabra, en cada párrafo. Relatos que respiran angustia, que transpiran el humor de la prohibición, con personajes que en lo escondido permiten ser contemplados para descifrar lo más íntimo de la condición humana”.

Actualmente Echeverri era profesora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y una reconocida crítica de cine a nivel nacional. Amigos, entidades y conocidos expresaron sus condolencias a través de redes sociales y manifestaron que es una gran perdida para el gremio cinematográfico del país.

La facultad de Cine de la Universidad Jorge Tadeo Lozano escribió en su cuenta de Twitter: “El Programa de Cine y Televisión lamenta profundamente la partida de nuestra compañera, colega y maestra Andrea Echeverri, quien desde sus aportes ayudo a la construcción de lo que somos y es el cine nacional en la actualidad. Acompañamos con el más grande cariño a sus familiares”.

Igualmente, el escritor Eduardo Otálora Marulanda compartió un sentido mensaje en el que expresó “Hay días en que no me quiero sentar a escribir. Hoy es uno de esos. No quiero porque me duele que esta nota sea para informar que ha muerto Andrea Echeverri Jaramillo, una colega escritora”.

Noticia en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: