Con niños en costales, mujeres cruzan un río ancladas a una polea, en Antioquia; Gobierno dice que el puente no es prioridad

En redes sociales se conoció un video grabado por un habitante de la vereda Los Planes en el municipio de Granada, Antioquia, al oriente de Medellín, en el que se ve a varias mujeres metiendo a sus hijos e hijas dentro de un costal para amarrarlos a un cable que funciona por una garrucha o polea y así cruzar el río Tafetanes.

El denunciante relata que este puente se cayó hace más de 10 años y que desde entonces no ha habido ninguna iniciativa concreta que se los reponga, además evidencia en el video que por ahí cruzan mujeres de la tercera edad, niños y niñas sin ninguna protección de alturas como casos o arnes. De hecho, se ve cómo una mujer debe halar del cable para poder llegar al otro lado. El hombre también afirma que ese puente les servía para transportar ganado y diferentes víveres que se producen al otro lado de la corriente.

Ante esto, Infobae se contactó con Joaquín Zapata Ospina, secretario de Infraestructura del municipio, quien afirmó que el video los “cogió por sorpresa” porque no tienen solicitudes recientes frente al puente.

“Eso nos cogió de sorpresa la semana pasada porque no tenemos solicitud de la comunidad, pero igual esta va a ser la oportunidad para prender las alarmas y buscar una solución, esperamos que hayan entidades que nos presten el apoyo para eso”.

Sin embargo, afirmó que el dato que se enuncia en el video sobre el tiempo de la caída del puente es falso ya que esto sucedió hace mucho más de 10 años. “Esa garrocha está reemplazando un puente que existió hace más de 40 y 50 años, un puente peatonal que colapsó con la creciente del rio Tafetanes y por eso la comunidad buscó cómo solucionar”. Frente a por qué no se ha vuelto a retomar la construcción, Zapata, quien está en la Secretaría del municipio desde el 2008, explicó que hace dos administraciones se tuvo que priorizar otro puente, esta vez fue el vehicular que se cayó en 2009 por la creciente del mismo río a causa de una avalancha.

Y agregó que desde entonces no han tenido reportes o solicitudes de la comunidad ya que, además del puente vehicular, los habitantes de esa vereda cuentan con vías terrestres (trochas) para llegar al otro lado del río, “solo les toman 10 o 15 minutos más”, explicó. Sin embargo, al ser cuestionado sobre por qué las familias siguen usando entonces el cable arriesgando su vida, el secretario expresó:

“Eso ya es un riesgo que asumen ellos porque uno consulta con la gente de la vereda y no es que sea tan necesario hacerlo. No es que sea indispensable. Ellos pueden utilizar más el tiempo y tomar la vía para no correr el riesgo”.