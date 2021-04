Jessica Cediel pide a sus seguidores no creer en estafas a su nombre

Modelo y presentadora colombiana, Jessica Cediel.

La modelo y presentadora, se tomó el tiempo para alertar a todos sus seguidores de los hechos delictivos que se están cometiendo en redes sociales con la utilización de su imagen.

La bogotana, por medio de historias de Instagram indicó: “Yo no entiendo por qué la gente es así. Estoy como tan triste, como tan indignada. Yo ya les he hablado del tema, de hecho, hace varios años y varios meses les había hecho como la advertencia”, inició contando Cediel.

Explicó, que en sus inbox de las diferentes redes sociales que maneja, últimamente están llegando mensajes de personas que le preguntan por el negocio de criptomoneda, tema en el que ella no está involucrada, pues ella solo maneja información de su empresa, pero no le pide dinero a nadie.

“Me siguen escribiendo como: Jessi, qué es eso de la inversión de las criptomonedas, que ya lo hice, que ya me llamaron, que ya consigné, que bla bla bla. Por favor, no les crean”, manifestó la comunicadora.

Asimismo, indicó que le molesta que otras personas jueguen con el futuro y los sueños de otros, que los estafen que les quiten su dinero, por lo que reiteró el llamado para que entiendan que ella no tiene otras redes sociales y tampoco está pidiendo dinero.

“No lo hagan, no caigan. Osea, me da un malgenio, que la gente sea tan hujepu y utilicen el nombre de uno o de cualquier otra persona del medio para engañar. Por favor, no caigan”, pidió a todos sus seguidores por medio de su historia de Instagram.

Jessica Cediel denuncia que gente sin escrupulos está haciendo estafas a su nombre.

Jessica Cediel habló sobre su celibato y la razón de por qué no tiene novio

El pasado 11 de abril, la presentadora se refirió a si ya rompió su celibato y si tiene novio. Cabe recordar que la presentadora dijo ser célibe durante las relaciones con Leo Sarria y Mack Roesch.

La decisión de no tener sexo con sus novios fue revelada por la misma presentadora, quien además describió por qué terminó con ellos. Con Sarria la relación no prosperó por infidelidad, mientras que con Roesch, dice Cediel, hubo acoso y hasta un pleito legal por un anillo.

En una entrevista hecha para Aló, la presentadora contó sobre su gusto para los hombres y si mantiene el celibato. La mujer señaló en la revista que sí mantiene su decisión de celibato, pues es algo que hace de manera “consciente”.

“En lugar de estar con alguien por estar, por una necesidad física de sexo, prefiero estar con alguien por amor”, dijo la también influencer. Aseguró, además, que le ha hecho falta estar con un hombre.

Ya quiero un hombre, ¿me entiendes?; quiero esa intimidad, pero no me ganan las ganas.

La celebridad confesó la razón exacta por la que decidió estar en celibato: “Ese es el punto, no me ganan. Puedo estar así, al borde de quemarme, pero no; me respeto, y ha sido por eso, por el amor propio”.

La presentadora contó que tampoco ha vuelto a tener un noviazgo y ante la pregunta de cómo le gustaría que fuera ‘príncipe azul’, Cediel dijo que ya no se lo imagina, pues únicamente quiere que la ame y tenga muy presente a Dios.

Necesito una persona que me ame a mí como mujer, que sea trabajadora y con ganas de salir adelante, de seguir luchando por los hijos, por las mascotas, por lo que venga.

