Fedesarrollo cuestiona si las cuarentenas son útiles para mitigar contagios y muertes por COVID-19

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. / DNP

Iván Duque, presidente de Colombia, anunció el pasado martes las medidas de cuarentena en las ciudades más golpeadas por el tercer pico de contagios por COVID-19. Bogotá, Medellín, Barranquilla y Santa Marta, ciudades con altas ocupaciones de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), tendrán que someterse a cuarentenas estrictas durante el fin de semana del 16 al 18 de abril.

A pesar de la clara necesidad de bajar transmisión del virus y de lograr desocupar algunas camas de UCI, los gremios son los primeros en manifestarse en contra del encierro por lo costosos que suceden ser los ceses de actividades para varios de ellos. Por fuera del tema económico, el centro de pensamiento Fedesarrollo cuestiona la utilidad de la difícil determinación de cierre del sector comercial en las ciudades.

Luis Fernando Mejía, presidente de la entidad, le dijo a la Revista Semana que dentro de la organización se tienen muchas dudas con respecto a las medidas impuestas por el Gobierno nacional y las administraciones locales. “Las cifras de contagios y muertes se han acelerado, se aprieta la disponibilidad de UCI y eso genera decisiones por parte del Gobierno, pero nosotros tenemos muchas inquietudes, dudas, sobre la efectividad de este tipo de medidas generalizadas para contener de alguna manera la dinámica de contagios y muertes que, infortunadamente, no es buena”, expresó el funcionario, en entrevista con el canal digital.

Acerca de las medidas, Mejía expresó que la situación de la pandemia es complicada y que entiende que las cifras resultan en cierres y restricciones. “Incluso, yo no soy epidemiólogo pero entre los expertos que saben del tema hay todavía incertidumbre y dudas sobre la efectividad de este tipo de medidas en la dimensión de salud. De lo que sí hay certezas es el impacto negativo de este tipo de medidas en la actividad productiva y en la recuperación del empleo”, expresó, poniendo de ejemplo a la situación en enero, donde se dio un retroceso en términos de recuperación por los cierres correspondientes al segundo pico.

El economista de la Universidad de los Andes afirmó al medio que a medida de que pase el tiempo, hay que cambiar las reglas aplicadas para mitigar contagios. Resaltó la importancia que tuvo el cierre al principio de la pandemia para darle tiempo de reacción al Estado y a la red hospitalaria, pero “la pregunta es si un año después debemos continuar utilizando las mismas estrategias para tratar de aminorar el ritmo de contagios y muertes”, dijo.

El experto cuenta que Fedesarrollo hizo un análisis de enero, publicado en febrero, para dar cuenta si hubo diferencias entre las principales ciudades del país en términos epidemiológios dependiendo de la profundidad de las restricciones. “Encontramos que no, no hubo ninguna diferencia. El comportamiento de la dinámica de contagios y de muertes en las principales ciudades del país fue más o menos el mismo en enero, producto de las aglomeraciones navideñas. No hubo ninguna diferencia sustancial entre Cali y Bogotá, con las medidas más restrictivas, y otras ciudades sin medidas tan profundas en movilidad”, indicó el economista.

“Nuestro propósito tampoco es decir que no se deba dictar ninguna medida, seguramente en algo ayudará, la pregunta es si el diseño que se plantea ahora es el adecuado”, aclaró, sobre el estudio de la organización.

Por las restricciones, más de veinte gremios productivos elevaron una misiva a Claudia López, alcaldesa de Bogotá, por sus declaraciones culpándolos de las aglomeraciones al interior del servicio de transporte TransMilenio.

“Las aglomeraciones presentadas el día de hoy en el sistema de transporte público masivo de la ciudad, TransMilenio, son consecuencia de la asignación de las rutas y número de buses estimadas para un día festivo y no para uno hábil”, señalaron los empresarios.

