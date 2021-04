Video | Falleció paciente rechazado en una IPS de Barranquilla por un vigilante que amenazó con un arma al paramédico que pretendía ingresarlo a la clínica

Luego de que un paramédico barranquillero fuera amenazado con un arma de fuego por un vigilante que le negó el ingreso a él y a un paciente de la tercera edad que estaba contagiado de covid-19, éste último, identificado como Tulio Noriega falleció en la jornada del martes 13 de abril.

Las imágenes registradas en video ocurrieron en la noche del domingo 11 de abril luego de que Noriega fuera trasladado en una ambulancia y presentara problemas respiratorios que requerían reanimación.

La logística de ingreso y la empresa de seguridad de la clínica a la que fue trasladado el señor se demoró más de media hora en hacerlo seguir. Tras ser ingresado el paciente estuvo toda una noche sin respirador.

Hollman Noriega, hijo del señor Tulio, declaró ante NotiCentro1 CM& que pese a la negligencia del empleado de la empresa de seguridad, su padre logró sobrevivir un tiempo más con el oxígeno de la ambulancia:

Mi padre no muere en la puerta del hospital porque la ambulancia tenía un dispositivo de oxígeno que le permitió subsanar una crisis respiratoria que se le presentó en ese momento. Acá el tema es la humanidad, el tema de la parte médica porque ellos son peones, son personas que cumplen órdenes. La orden la dan los que están dirigiendo y los que ordenan son médicos. Y si los médicos dicen no vamos a atender a más nadie no sé para qué carajo estudiaron medicina, para qué hacer un juramento en el que se comprometen con la vida de los humanos