“¿Qué hacemos con Carrascal, es el Juanfer 2?”: Mariano Closs analizó el presente del volante colombiano en River Plate

En la edición del programa de debate ESPN F12 del miércoles 14 de abril, los panelistas debatieron sobre el rendimiento del futbolista Jorge Carrascal de River Plate.

La conclusión a la que llegaron los miembros de la mesa de debate fue que cada vez que el 10 de River arranca de titular no hace sus mejores partidos, pero cuando es revulsivo tiene momentos de lucidez en el club de Núñez.

El interrogante que saltó al aire en el programa lo hizo el conductor Mariano Closs, quien específicamente preguntó: “¿qué hacemos con Carrascal?, ¿es titular?, ¿es el Juanfer 2?, ¿qué hacemos?”, teniendo en cuenta que River juega este viernes 16 de abril contra Central Córdoba por la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional 2021.

Esto respondió el exfutbolista Mariano Juan tras analizar las estadísticas del actual 10 de River:

Yo no creo que sea igual a Juanfer porque Carrascal depende de él para meterse en el once. Juanfer creo por una cuestión física no le daba, a este chico sí y depende de él.