En el Inter de Milán aseguran que Luis Fernando Muriel es el atacante ideal

EFE/EPA/PAOLO MAGNI

El destacado rendimiento de Luis Fernando Muriel en el fútbol italiano ha sorprendido a diferentes clubes alrededor del mundo, pues sus goles lo han posicionado como uno de los referentes del Atalanta y actualmente es el máximo artillero del club. Es por esto que un equipo grande de Italia le puso los ojos y está decidido a ir por el en el próximo mercado de fichajes.

Su campaña ha sido impresionante, su desempeño goleador lo mantienen tercero en la tabla de goleadores de la Serie A con 18 anotaciones, y sólo es superado por Cristiano Ronaldo de la Juventus (25) y Romalu Lukaku del Inter (21).

De acuerdo con la prensa local, Antonio Conte, técnico del Inter, está convencido de que el cafetero es el fichaje que el equipo necesita para ser más protagonista. Lo que al inicio se presentó como un rumor, con el paso de los días tomó fuerza y hoy por hoy se cree que sería uno de los fichajes estelares del país europeo.

De hecho, el equipo ‘nerazzurri’ no vería con dificultades las negociaciones con el Atalanta y próximamente empezaría a planificar su contratación. El diario La Gazzetta dello Sport reveló que actualmente el tomasino es el futbolista que más interesa a Conte ya que no está lo suficientemente contento con el desempeño de Alexis Sánchez, quien no está siendo determinante como lo hizo el año pasado.

Es por esto que quieren una alternativa que brinde más garantía en el ataque y Muriel sería el indicado. A pesar de que en el Atalanta todavía tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024 y desde el club de Bérgamo han manifestado que no tienen intenciones de venderlo, su salida esta temporada podría estar garantizada.

En las últimas horas Calciomercato.com publicó un artículo en el que menciona que el club de Milán cada día se convence más de que Muriel es el indicado para reforzar el plantel. “La directiva milanesa está aún más convencida de que el colombiano tiene razón para ellos: ningún gol de Lucho contra su ex equipo, pero mucho trabajo sucio lejos de la zona que confirma su flexibilidad”, señalaron tras la victoria 3-2 de Atalanta ante Fiorentina.

Y es que sus buenos números han hecho que el CIES (Observatorio de fútbol) lo tenga como el delantero más completo de Italia, tomando como referencia los 10 partidos más recientes, y el delantero que más aporta el juego del equipo desde la generación de opciones, remates precisos al arco, pases efectivos y mano a mano con los rivales.

Sin embargo, desde Atalanta saben que Muriel está viviendo su mejor momento y por eso quieren retenerlo, así lo dejó claro el presidente del club, Antonio Percassi, en Bérgamo TV: “Muriel tiene un talento extraordinario y está viviendo un momento de gran madurez. Pero solo hay una realidad: Atalanta quiere mantenerlo acá”. No obstante, en caso de que algún equipo quiera negociarlo, no aceptarán a cambio una cifra menor a 30 millones de euros.

En la actual temporada ha jugado 39 partidos por todas las competencias, en ellos se ha reportado con 18 goles y 7 asistencias por Serie A, 1 gol y 2 asistencias en Copa de Italia y 3 goles en UEFA Champions League.

Por ahora, Romelu Lukaku y Lautaro Martínez son intocables en el equipo de Antonio Conte, pero la situación es diferente para Andrea Pinamonti y Alexis Sánchez, por lo que el colombiano podría sustituir a alguno de los dos, pues estarían en la lista de transferibles ya que su salario es bastante alto para el rendimiento mostrado.

Aunque su futuro aún es incierto, es claro que Atalanta buscará vender algunas de sus figuras. Se espera que en los próximos días se hable de alguna propuesta firme por Muriel y a partir de ahí se evalúe su posible salida. “De momento no hay nada concreto, solo nuestras ideas para ser aún más competitivos el año que viene”, concluyó el presidente.

