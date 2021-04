Estas son las nuevas medidas de restricción para Bogotá por aumento de contagios de covid-19

La alcaldesa Claudia López anunció que se decreta en Bogotá la alerta roja hospitalaria, esto llega con nuevas medidas para detener el contagio del covid-19 en la capital del país. Las localidad de Usaquén y Chapinero son quienes tienen más casos activos, y que Bogotá apenas está entrando el tercer pico de la pandemia con una alta solicitud de camas UCI.

“Ayer teníamos un 76% de ocupación de UCI general y la evolución del CRUE nos indicó que ese porcentaje se va a sostener. Es decir, por ocupación de UCI hemos superado el umbral y entramos en alerta roja hospitalaria”, indicó la mandataria.

Así las cosas, nuevamente habrá cuarentena general desde el próximo jueves 15 de abril a las 11:59 p.m. hasta el lunes 19 de abril a las 4 de la mañana. Así mismo, desde el jueves 22 de abril a las 11:59 p.m. hasta el lunes 26 de abril a las 4 de la mañana.

Continúa el pico y cédula todos los días hasta el 19 de abril y la Alcaldía hace llamado al cumplimiento sobre trabajo en casa: mínimo 70% de los empleados en forma remota y el 30% presencial.

El sector público debe funcionar 70% en modalidad trabajo en casa y mandan recomendación a las universidades de estar en modalidad virtual desde el jueves 15 de abril hasta el viernes 30 de abril

El domingo funcionan normalmente la ciclovía y los parques metropolitanos pero se le pide a la ciudadanía que no realice reuniones familiares en sitio cerrados.

Por su parte, el proceso de inmunización a personas mayores de 70 años y al personal médico de primera y segunda línea de atención en salud avanza; con corte a las 5:00 p.m. del 12 de abril, se han aplicado 613.630 dosis de vacunas en Bogotá.

Esta cifra significa un avance del 8.42 % del 70 % de la población (5.483.917 personas) que se necesita vacunar para lograr la inmunidad de rebaño y alcanzar una óptima protección frente al coronavirus, así lo indican las recientes cifras del vacunómetro de Secretaría de Salud.

Durante este martes estarán abiertas las puertas de los hospitales Simón Bolívar, El Tunal, Santa Clara y el Coliseo Alterno Cañizares, entidades de salud que se suman para el proceso de vacunación del personal médico de segunda línea de atención en salud en Bogotá que está priorizada en Mi Vacuna.

“No se angustien si por alguna razón no se pueden vacunar hoy, pues no se pierde la oportunidad de acceder al biológico. Vamos a seguir ampliando los plazos y los puntos en la medida que sea necesario. El propósito de la Alcaldía Mayor es no solo vacunar a unos, si no inmunizarlo a todos”, explicó el secretario de salud, Alejandro Gómez.

La Secretaría de Salud hace un llamado a quienes integran el personal salud de segunda etapa y aparezcan registrados en Mi Vacuna, para que acudan sólo a los puntos habilitados, según su último número de cédula.

Es importante que las personas que acuden a su inmunización, lleven diligenciado el consentimiento informado, con el propósito de agilizar el proceso de vacunación.

