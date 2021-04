EPM se vuelve a quedar sin gerente: Alejandro Calderón renuncia una semana después de ser nombrado

Alejandro Calderón, nuevo gerente de EPM, respondió a las polémicas sobre su nombramiento. Foto EPM.

Desde que Alejandro Calderón Chatet fue designado como gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), el pasado 5 de abril, se han desatado varias polémicas alrededor de su formación profesional. En siete días, el ejecutivo ha recibido críticas y ataques que, según él, este 12 de abril lo obligan a renunciar al cargo.

Calderón envió una carta al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la que le agradece la confianza al designarlo como cabeza de la empresa antioqueña, pero señala que debe rechazar la propuesta por el bienestar de su familia.

“Lamentablemente, quiero informarle que después de una sincera conversación con mi familia, y teniendo en cuenta los hechos que hemos vivido, en los que hemos tenido que enfrentar todo tipo ataques a los que he respondido con altura, y que reconozco están asociados a los altos niveles de polarización política que vive la ciudad, he tomado la decisión de no asumir el cargo”, se lee en la carta que envió Calderón a Quintero.

El mandatario medellinense publicó el documento en su cuenta de Twitter, red en la que manifestó que esta es una pérdida para EPM.

“Alejandro Calderón recibió todo tipo de ataques plagados de mentiras e imprecisiones. Lo intimidaron y lo presionaron a él y a su familia. Perdimos a un gran hombre en EPM”, escribió Quintero.

Las polémicas al rededor de la hoja de vida de Calderón surgieron respecto a presuntas inconsistencias que hicieron poner en duda su desempeño a la hora de ocupar un cargo tan importante. El diario El Colombiano fue el encargado de revisar el documento que respalda la experiencia del nuevo gerente de EPM y encontró que sus estudios en 2003, que habría cursado en la Universidad de California, al parecer, serían falsos. Se hizo viral que la mencionada institución aseguró que el nombre de Calderón no está registrado en sus bases de datos.

Este mismo lunes en la mañana, horas antes de renunciar, Calderón atendió a los medios de comunicación y habló sobre distintos temas por los que es cuestionado, no solo a nivel educativo, sino también su supuesta relación con empresarios panameños investigados por corrupción en ese país.

Inicialmente se refirió a su actual estado de salud, pues el pasado domingo se conoció, a través de un comunicado, que había dado positivo por coronavirus y estaba cumpliendo el respectivo aislamiento.

“Me encuentro en aislamiento, pues fui diagnosticado positivo para covid. Sin embargo, me encuentro bien de salud por lo que seguiré al frente de mis responsabilidades como gerente. Aunque soy claro, sí he tenido altibajos de salud, pero actualmente me encuentro bien”, aseguró.

El funcionario reconoció que su nombramiento se ha visto “empañado por una serie de acusaciones” mentirosas y que había llegado el momento de salir a aclarar las “afirmaciones inexactas” sobre su formación académica profesional.

“En Francia cursé mis estudios de Economía, donde en el año 2002 obtuve el título de Maitrise Sciences Economiques, que fue el diploma que convalidé ante el Ministerio de Educación. Posteriormente, el 1 de diciembre de 2003 obtuve el título de Magíster en Economía y Finanzas Internacionales. En el último año de este proceso formativo realicé el programa Education Abroad Program con la Universidad de California en Santa Bárbara”, explicó.

Y es que precisamente ese último programa es uno de los que ha causado revuelo, ya que de acuerdo con lo que informó El Colombiano, al revelar que dicha universidad no tenía su nombre en los registros, el alcalde Daniel Quintero aclaró por medio de su cuenta de Twitter que: “A pesar de realizar un año de posgrado en California, no lo incluyó precisamente por haber discusión sobre si vale o no por especialización”.

Otro de los estudios cuestionados es el de una maestría en Artes Liberales en Harvard, la cual se encuentran en proceso de homologación en Colombia y sobre el cual tiene un plazo de hasta dos años para validarlo en el país.

“Esto no fue un curso de vacaciones o 10 días. Este fue un programa de dos años, incluso a mí me tomo más tiempo porque por problemas económicos no pude hacerlo en el tiempo previsto. Este diploma va a ser parte de un proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación”, aclaró

En cuanto a su experiencia laboral, resaltó que ha desempeñado funciones en varias organizaciones nacionales e internacionales, eso sí, toda ha estado enfocada en su formación económica y financiera. Entre las compañías mencionadas destacó su participación en el grupo Pegasus en Perú, Ecopetrol, una banca de inversión en Bogotá, Mineros y su empresa personal CyC Gold creada en 2012, dedicada a consultoría en temas financieros y de inversión.

Sobre su experiencia en el grupo Pegasus, fue claro al mencionar que crearon empresas en Panamá con el fin de traer inversión a Sudamérica, pero que dichas entidades solamente tuvieron registro jurídico y no mercantil. Es por esto que no tuvo ningún relacionamiento con firmas offshore o relacionadas con Panamá Papers, como en algún momento de mencionó.

“Yo no tengo y soy muy claro en eso, yo no tengo ningún tipo de relación con alguna persona inescrupulosa. Mi vida profesional siempre ha sido correcta y transparente, todo bajo el marco de la ley”, mencionó.

El economista nombrado como nuevo gerente de EPM el pasado 5 de abril, argumentó que su larga experiencia en finanzas y economía, además de participar en varias empresas dedicadas a inversión, hacen en él un hombre idóneo para ocupar el cargo en cuestión.

“No hay impedimentos para que Alejandro Calderón esté inhabilitado para ejercer el cargo de gerente de EPM y no hay temas que deba ocultar en mi ejercicio profesional. No hay una sola investigación en mi contra y me parece reprochable que algunas personas quieran manchar mi nombre”, enfatizó el directivo.

Sobre los lineamientos y objetivos que tiene como nuevo gerente, destacó que quiere trabajar para la gente y que hará lo posible para que el acceso al agua y alcantarillado en Medellín sea para el máximo de familias posible.

“Como gerente general estaré dispuesto a escuchar a todos los usuarios de EPM. Nuestro objetivo principal será trabaja por la gente, lo haremos por medio del programa Conexiones por la Vida que hace parte del Plan de Desarrollo de Medellín. Nuestra meta es vincular 14.000 viviendas más a los servicios públicos en esta administración”, dijo.

Alejandro Calderón agradeció el voto de confianza en él, depositado por la junta directiva. Pues reconoció que se siente bastante orgulloso de liderar una de las empresas más importantes del país y del continente.

“Para mí es un honor estar a la cabeza de esta organización que tiene presencia en seis países a través de más de siete negocios relacionados con energía, comercialización de gas, gestión de aguas residuales, entre otros. En Colombia atendemos a más de 7 millones de clientes y como grupo empresarial llegamos a más de 26 millones”, concluyó.

