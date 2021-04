Llegaron al país 500.000 dosis de vacunas Sinovac que se usarán para segundas dosis

Este domingo 11 de abril, llegaron al país otras 500.000 dosis de vacunas contra el covid-19 provenientes del laboratorio Sinovac. De acuerdo con el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, estas dosis serán destinadas a cubrir segundas dosis de población de adultos de 70 años y más, dentro de la etapa dos del Plan Nacional de Vacunación.

Asimismo, resaltó el viceministro, con este medio millón de dosis se podrá “cubrir algunas vacunas que no se lograron aplicar en días anteriores.

El funcionario también explicó que con estas vacunas se podrá culminar un proceso de vacunación en un importante número de población.

Estas 500 mil dosis de vacunas nos permitirán terminar el esquema de inmunización para un grupo muy importante de población.

Moscoso resaltó que de esta manera se avanza en la consolidación del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, con el objetivo de lograr, al final de año, la inmunización del 70 % de la población colombiana, tal cual está previsto.

Por último, resaltó la necesidad de mantener las medidas de autocuidado, como el uso correcto del tapabocas, evitar aglomeraciones, respetar el distanciamiento físico y permanecer en espacios ventilados.

Cabe recordar que hace algunos días, el ministerio de Salud y Protección Social informó que durante el proceso de vacunación y la apertura de agendamiento presencial en algunos segmentos de la población, se generó lo que se denomina “demanda espontánea”.

“Tal demanda espontánea, conllevó a que, en algunos casos, se utilizaran vacunas disponibles para segundas dosis, como primera dosis”, expresó la entidad. Es decir, todas las vacunas de la farmacéutica Sinovac ya fueron aplicadas y no se guardaron las reservas de la segunda dosis.

De acuerdo con la entidad, esta situación puede generar que se extienda el intervalo de dosis para la segunda aplicación, por lo que es necesario aplazar unos días el esquema. Aún así, esto no arriesga la efectividad de la vacuna.

“Ya el comité de expertos había recomendado hasta 56 días como tiempo máximo entre la primera y la segunda dosis, y hay estudios en curso documentados en la literatura científica que indican que algunas vacunas pueden aplicarse más tarde con mejores resultados, por lo que se puede asegurar que la segunda dosis es estos tiempos es segura y efectiva”, expresó la cartera de Salud.

Mayores de 80 años quedaron sin vacuna contra el covid-19 por falta de insumos en Bogotá

El pasado 8 de abril, por medio de redes sociales, diferentes usuarios denunciaron que adultos mayores que estaban próximos a recibir la dosis de la vacuna contra el covid-19, no podrán hacerlo por falta de insumos.

De acuerdo con RCN Radio, algunas personas recibieron un mensaje que aseguraba: “nos permitimos informarle que la cita programada de segunda dosis para vacunación covid queda reprogramada” y luego se les indica una nueva fecha para asistir al Movistar Arena.

Igualmente, otros adultos mayores han recibido la misma información pero en vez de reprogramarla les sale cancelada.

De acuerdo con el reporte de los usuarios en Twitter este mensaje se acompaña de un texto que afirma que “el Gobierno nacional notifica que el laboratorio Sinovac no entregó las vacunas previstas y en consecuencia los usuarios que estaban agendados no podrán recibir esta dosis. Esto no afectará su esquema de vacunación”.

La emisora nacional dio a conocer el caso de una mujer de 88 años que estaba agendada para recibir la vacuna este jueves. Su hijo Enrique Sánchez aseguró al medio que, “estábamos después de mucho trabajo dentro de la ambulancia y nos llegó una llamada de Colsanitas diciendo que quedaba cancelada la segunda vacuna, que no había dosis disponibles y que el Gobierno nacional no había podido mandar las vacunas que requerían”.

Frente a esto, la EPS Sanitas emitió un comunicado reconociendo que tuvo que agendar de nuevo citas para la vacunación por “razones ajenas a su voluntad”. Señalaron que retomarán la agenda de vacunación cuando se “realice la entrega de las dosis programadas”.

“Debido a razones ajenas a nuestra gestión y voluntad, parte de las citas programadas en nuestros puntos de vacunación se están reagendando. Una vez se realice la entrega de las dosis programadas, continuaremos avanzando en la inmunización de nuestros afiliados”, se lee en el comunicado.

