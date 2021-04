Alberto Gamero dedicó el triunfo a los hinchas de Millonarios que están en la UCI

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios. - Colprensa.

Millonarios llevaba nueve partidos sin poder ganarle a su rival de cancha. Ayer, en el encuentro en la capital por la fecha número 18 de la liga Betplay, Santa Fe iba liderando el clásico capitalino, pero sobre los últimos minutos un rebote cazado por Jader Valencia rompió la racha y le dio los tres puntos y la clasificación a los embajadores.

En la rueda de prensa posterior al partido el director técnico de Millonarios, Alberto Gamero, habló sobre el triunfo y sobre la situación que atraviesa el país tras el aumento de contagios y la ocupación en las camas UCI por COVID-19.

“Quiero dedicarle este triunfo a todas las personas que son hinchas de Millonarios, que son del fútbol, y que están en una UCI. Desafortunadamente tengo muchos amigos ahí. Les dedico el triunfo a ellos”.

Sobre el marcador final del partido, el cual quedó 1-2 a favor del equipo embajador su director técnico comentó que: “Me gustó el partido. La intensidad y las ganas que se vivieron en el partido fueron muy lindas, tanto de Santa Fe como de Millonarios. Ninguno quería perder. Ellos querían seguir sumando su invicto y nosotros queríamos clasificar. Los errores que cometimos no los tengo enseguida, sé que hubo varias, pero me gustó la jerarquía, me gustaron las ganas. Felicitaciones a los muchachos por ese trabajo que hicieron y la clasificación que estábamos buscando”.

Gamero realizó algunos cambios lo que generó, en un principio, críticas, pero que al fina fueron eficientes para quedar en los cuartos de final. “Márquez entró bien, con presencia. Cuando meto a Ruiz primero la intención era que Silva generara más fútbol por dentro, sabiendo que tendríamos menos marca, pero tal vez más posición. Luego veo a Ruiz que no está muy claro por izquierda, y ahí meto a Mujica, y a Ruiz lo mando por derecha. Luego veo a Chicho liquidado y decido meter a Jader. Todos entraron con ganas”, agregó el director Samario.

Con este triunfo, Millonarios alcanzó los 30 puntos y obtuvo la clasificación a la siguiente fase de la Liga BetPlay quedando en el cuarto puesto de la tabla. Y además ayudó a apaciguar las críticas al plantel azul por no haberle podido ganar a ningún rival directo.

Actualmente, Atlético Nacional se encuentra con 31 puntos liderando la tabla de posiciones, seguido, con los mismos puntos, se encuentra Deportivo Cali y, en la tercera posición, con 30 puntos está Santa Fe.

En la última jornada, es decir, en la fecha número 19 de la liga, Millonarios recibirá en El Campín al Deportivo Cali, quien se clasificó también tras vencer a Nacional, el próximo domingo 18 de abril.

