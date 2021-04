Boca Juniors rechazó una oferta por el colombiano Sebastián Villa

Boca Juniors rechazó una oferta por Sebastián Villa proveniente de Arabia Saudita. EFE/Marcelo Endelli/Archivo

Si hay un jugador colombiano que tenga posibilidades de partir en algún momento al fútbol del ‘Viejo Continente’ es Sebastián Villa, el actual atacante de Boca Juniors pasa por uno de sus mejores momentos desde que llegó a Argentina y últimamente se ha convertido en uno de los futbolistas indiscutibles del esquema del técnico Miguel Ángel Russo.

A pesar de que hace un tiempo se conoció sobre el interés de Atlético Mineiro, equipo del fútbol brasilero, en contratar a Villa, la oferta finalmente no convenció a la dirigencia de Boca y terminó quedándose en el club. Sin embargo, las posibilidades de que el antioqueño pueda partir hacia otro destino no están descartadas.

Y es que recientemente en unas declaraciones para Súper Mitre Deportivo, el atacante aseguró que, aunque está muy contento en el club, no descarta una transferencia al fútbol europeo. “Quiero mucho a Boca, soy agradecido desde que llegué, pero si el día de mañana se me da la oportunidad de jugar en Europa, lo voy a hacer, porque un jugador siempre quiere crecer y quiere más”, explicó.

Además, reconoció que aún puede mejorar en ciertos aspectos para llegar al nivel que tanto quiere. “Me siento bien, haciendo las cosas bien y dando lo mejor de mí y aportándole al equipo, que es lo más importante. He tenido buenos niveles, pero sé que puedo dar más, solo falta un poquito más de confianza”, añadió.

El futuro del extremo de 24 años parece estar en Boca, no obstante, en las últimas horas se conoció que el Consejo de Fútbol Xeneize, encabezado por Juan Román Riquelme, recibió una oferta por él.

Según informó el periodista Matías Bustos Milla de TNT Sports, el Al Ain de Arabia Saudita le solicitó a Boca un préstamo a partir de julio, pero el club argentino rechazó la propuesta.

Todo se debe a que la intención de la dirigencia de Boca es vender al colombiano y recibir a cambio una cifra cercana a los 10 millones de dólares por su pase. A pesar de que no hay nada oficial por el momento, en el club ‘xeneize’ no descartan un nuevo ofrecimiento del club árabe.

Muchas cosas se han dicho sobre el futuro de Villa, diferentes equipos han sido vinculados como posibles destinos para él, entre los que aparecen Atlético Mineiro de Brasil y Benfica de Portugal. Aunque no se cierra a ninguna posibilidad, en diálogo con TyC Sports aseguró que está enfocado en su presente y que aún no piensa en dejar el equipo.

“Yo vivo el presente, estoy muy bien acá en Boca. Soy extranjero y estar en un lugar diferente puede ser difícil, pero acá me hacen sentir como en casa, estoy muy bien y me tratan muy bien, no solo la dirigencia sino todas las personas del club. Con mis compañeros tengo una excelente relación, todos trabajamos para el club”, declaró.

Números de Villa en Boca Juniors

En la actual temporada ha disputado ocho partidos completos y ha marcado tres goles en la Copa de la Liga Profesional. Desde su llegada, a mediados del 2018, procedente del Deportes Tolima, suma más de 80 encuentros en el fútbol argentino.

Boca Juniors visitará este domingo 11 de abril desde las 4:30 p. m. (hora de Colombia) a Unión de Santa Fe en el Estadio 15 de abril, por la jornada 9 de la Copa de la Liga Profesional.

