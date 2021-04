“Si sigue hablando, no volverá a ver a su hijo”: la amenaza que recibió Cesar Augusto Londoño en los ochenta por denunciar el narcotráfico en el fútbol

César Augusto Londoño se va del programa '6AM Hoy por Hoy'.

El periodista deportivo César Augusto Londoño relató uno de los momentos más tensos de su carrera: la época del azote del narcotráfico en Colombia. En diálogo con ‘A vivir que son dos días’ de Caracol Radio, el comunicador y comentarista de fútbol relató lo que le costó ‘frentear’ a este negocio ilegal desde su ejercicio periodístico.

Londoño explicó que en el programa ‘La Polémica’ siempre se dirigió de frente, incluso, a Pablo Escobar cuando el negocio del capo estaba en su pico, es decir, por los ochentas. “Atacábamos frontalmente al narcotráfico, al cartel de Cali, a Pablo Escobar y a muchos narcotraficantes que empezaron a apoderarse del fútbol y nos empezaron a amenazar”.

Y llegó a recibir álgidas amenazas, pero en el programa relató una que lo marcó. “Alguna vez estaba en el noticiero y me llegó un ataúd con la foto de David, su hijo mayor, y en ese cajón había una bala. “David está en el parque, y si usted sigue hablando, no lo volverá a ver”, se leía en una nota adjunta. Inmediatamente Londoño corrió a su casa y se dio cuenta que su hijo estaba con la señora que lo cuidaba en el parque.

Después de esto confesó que solicitó escoltas, aunque no le gustaba la idea, pero en ese momento era necesario. También contó que una vez fue a cubrir un partido de fútbol en Medellín, pero el entonces comandante de la Policía de esa ciudad le dijo que se devolviera a Bogotá, “porque no se responsabilizaba por mi seguridad en Medellín”.

“Fue una época terrorífica que ojalá nunca volvamos a vivir. Fue una época de un miedo profundo, pero un miedo que no nos limitó en poder decir las cosas”, concluyó,

Lo que piensa César Augusto Londoño sobre sus compañeros

En entrevista con Kienyke, el comunicado se refirió a sus colegas cuando le preguntaron su opinión acerca de algunos de los más polémicos periodistas deportivos que han trabajo con él. Entre ellos, Óscar Rentería, quien acompañó a Londoño en varios programas, como El pulso del fútbol, en Caracol Radio.

“Es un maestro y es un gran compañero en El pulso. Fue mi jefe durante muchísimos años y fuimos a mundiales, olímpicos, panamericanos, es un conocedor profundo del deporte, la radio y el periodismo”, comentó el periodista al portal.

Otro comunicador, cercano y con quien trabajó en la franja matutina de Caracol Radio, es Gustavo Gómez Córdoba, director del programa ‘6AM hoy por hoy’. Para Londoño, Gómez es una persona que puede tratar muchos temas y actúa con justicia.

“Es un gran maestro y ha llegado a los más alto en Caracol Radio. Es un periodista completo y es conocedor de todos los temas, supremamente agradable al aire y justo en su proceder. Tuve la oportunidad de coincidir en Radionet”, indicó.

Entre los más polémicos periodistas en la materia está Carlos Antonio Vélez, quien se discute como ficha del Centro Democrático al Congreso de la República. Ante la figura, Londoño se limitó a expresar su respeto. “Tiene su manera de comentar y puede ser discutida por muchos pero ha dedicado su vida para este ejercicio del periodismo

Sin embargo, al preguntarle del veterano Iván Mejía, el manizaleño no tuvo nada bueno qué responder. “Yo no hablo de la gente que no hace periodismo y que está enterrada”, aseveró.

La pelea entre los dos rodados comunicadores viene desde mayo de 2020, cuando Mejía hizo duras críticas a quien se convirtió en su reemplazo en El pulso del fútbol. En una entrevista a Colmundo, el periodista recalcó que el número de oyentes del programa bajó a la mitad por la llegada del manizaleño. “Pero me da tristeza ver que lo que labramos Hernán Peláez y yo, durante 16 años, se haya caído de esa manera. Me da tristeza, me da pena, me da vergüenza”, aseveró el caleño.

SIGA LEYENDO