Hora, día y canal de TV: prográmese para ver a los futbolistas colombianos en el exterior este fin de semana

Soccer Football - Serie A - Torino v Juventus - Stadio Olimpico Grande Torino, Turin Italy - April 3, 2021 Torino's Simone Verdi in action with Juventus' Juan Cuadrado REUTERS/Massimo Pinca

Este fin de semana algunos de los jugadores de la Selección Colombia tienen partidos en sus respectivos clubes alrededor del mundo. De los encuentros más importantes resaltan el Manchester vs Tottenham, una fecha anhelada por hinchas y el partido de la Fiorentina contra el Atalanta, ambos este domingo 11 de abril. Prográmese desde ya.

Sábado 10 de abril

Hacia las 11:00 a.m. el ‘Tigre’ Falcao jugará con el Galatasaray contra el Karagumruk por la Liga de Turquia. Una reciente encuesta del portal ‘Sporx’ arrojó un bajo sentir de los hinchas con respecto al colombiano. En las dos preguntas donde se le incluyó, no ganó ninguna, entre ellas, el 71 por ciento afirmó que no debería seguir en el equipo, mientras que el 29 por ciento sí lo considera necesario. Falcao ha tenido varias lesiones en su tiempo en el Galatasaray.

A las 12:00 m. el Tondela se enfrentará contra el Porto de Mateus Uribe y Luis Díaz en la Liga Primeira. Véalo por Goltv.

A las 5:00 p.m. Camilo Vargas, Yairo Moreno y William Tesillo del León se encontrará con Atlas por la Liga de México. Esta semana Moreno tuvo una sorpresa inesperada cuando en la celebración de su cumpleaños conoció a Carlos Villagrán, el famoso actor que interpretó por muchos años a ‘Kico’, del ‘Chavo del Ocho’. El colombiano no lo podía creer ya que es uno de los ídolos de su infancia.

Domingo 11 de abril

Iniciando a las 6:30 a.m. habrá encuentro entre el Genk de Jhon Jáner Lucumí y Daniel Muñoz vs STVV por la Liga de Bélgica. El caleño suena desde hace unas semanas para equipos tanto en España como en Italia, gracias a lo cotizado que está por sus excelenes resultados en el equipo belga y su constancia en la cancha. Entre las opciones estaría el Sevilla y el AC Milán, en Italia.

Hace un tiempo el Genk rechazó la compra por seis millones de euros por Lucumí de parte del Rennes de Francia porque, al parecer, estarían pidiendo al menos 11 millones.

A las 8:00 a.m. habrá partido entre el Sampdoria y el Nápoli de David Ospina por la liga Italiana. El partido lo podrá ver por ESPN Play. El antioqueño estuvo fuera de las canchas por una lesión de esguince, pero esta semana se reportó que ya había vuelto a los entrenamientos grupales. Sintonícelo por ESPN Play.

A esa misma hora jugará el Genoa contra la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado por la Liga italiana. Esta semana el antioqueño no pudo anotar un gol y a los 69 minutos Pirlo decidió darle descanso, sustituyéndolo por el estadounidense Weston McKennie, quien ocupa una posición similar a la del colombiano en la escuadra juventina. Véalo en ESPN 2.

Hacia las 10:30 a.m. se dará el esperado Manchester United vs. Tottenham de Dávinson Sánchez por la Premier League. El jugador al parecer podría estar en la mira del Barcelona ya que habría una vacante de central. Esta ves podría ser la vencida después de que el equipo español intentara ficharlo en 2017, pero el Tottenham le ganó aquella vez, aunque los resultados del colombiano no han sido los mejores en dicho club.

A la 1:45 p.m. habrá partido entre la Fiorentina contra el Atalanta de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel por la Serie A. Esta semana Tulio Gómez insinuó algo que dejó pensando a muchos: “Qué rico que pudiera venir algún día al América”, expreso, lo que le abrió la puerta de bienvenida al equipo valluno. Véalo por ESPN.

En Sudamérica a las 4:30 p.m. jugará el Unión contra el Boca Juniors, con Frank Fabra, Jorman Campuzano, Sebastián Villa y Edwin Cardona. Este partido se podrá ver por ESPN.

El día lo cerrará a las 9:00 p.m. Alfredo Morelos de los Rangers en un partido contra el Hibernian por la liga de Escocia.

SIGA LEYENDO